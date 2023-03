Dritte Hochzeit für das Paar Christian und Bettina Wulff haben wieder geheiratet

Dreimal Ja binnen 15 Jahren: Ex-Bundespräsident Christian Wulff und seine Ex-Frau Bettina Wulff haben wieder geheiratet – zum insgesamt dritten Mal.

Das Paar habe am Samstag „im Familien- und Freundeskreis“ geheiratet, bestätigte Wulffs Büro am Dienstag in Berlin. „Es war eine sehr schöne Feier“, hieß es weiter.

Zuvor hatten mehrere Medien wie RTL, NDR und die „Bild“-Zeitung darüber berichtet.

Der 63-Jährige und die 49-Jährige waren seit Anfang 2020 geschieden, waren jedoch schon zum darauffolgenden Jahresende wieder ein Paar.

Begonnen hatte die Beziehung ursprünglich im Jahr 2006, zwei Jahre später ließ sich der damalige niedersächsische Ministerpräsident nach 20-jähriger Ehe von seiner bisherigen Frau Christiane scheiden.

Die erste Eheschließung der Wulffs fand im Jahr 2008 statt, die Trennung folgte 2013. Im Jahr zuvor war der CDU-Politiker infolge einer Korruptionsaffäre vom Amt des Bundespräsidenten, das er seit 2010 bekleidete, zurückgetreten.

Im Jahr 2015 gaben sich Christian und Bettina Wulff zum zweiten Mal das Ja-Wort. Die Beziehung hielt allerdings nur drei Jahre, 2020 folgte schließlich die zweite Scheidung. Im Jahr darauf wurde bekannt, dass die beiden erneut ein Paar sind. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn. (Tsp/AFP)

