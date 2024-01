Ehemann in Untersuchungshaft Frau im Münsterland tot in Plastiksack gefunden

Eine seit dem 21. Dezember im Münsterland in Nordrhein-Westfalen vermisste Frau ist tot. Die Leiche der 35-Jährigen wurde am Dienstag in einem Waldgebiet eingewickelt in einen blauen Plastiksack in Gescher nahe der niederländischen Grenze gefunden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Münster am Mittwoch mit. Eine Obduktion soll jetzt die Todesursache klären.

Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus. Als Tatverdächtiger gilt der 42 Jahre Ehemann, der seit Mittwoch in Untersuchungshaft sitzt. Laut dem Obduktionsergebnis wurde die Frau durch Gewalt gegen den Hals getötet. Nach Angaben von Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt äußerte sich der Afghane zunächst nicht zu dem Vorwurf.

Nach der Frau war über Wochen gesucht worden. Mit Fotos von der 35-Jährigen und eines Autos war die Öffentlichkeit einbezogen worden. Laut Mitteilung konnten die Ermittler der Mordkommission nach Auswertung von Funkzellendaten die Suche auf das Waldstück eingrenzen. (dpa, AFP)