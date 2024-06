Ein Toter in Neu-Delhi Indische Regierung nach Einsturz von Flughafen-Vordach in der Kritik

Beim teilweisen Einsturz eines Vordaches am internationalen Flughafen der indischen Hauptstadt Neu Delhi ist ein Mensch ums Leben gekommen. „Aufgrund starker Regenfälle“ sei ein Teil der Überdachung gegen 5.00 Uhr Ortszeit (1.00 Uhr MESZ) zusammengestürzt, erklärten die Flughafenbehörden am Freitag.

Die Rettungskräfte teilten mit, bei dem Unglück am Flughafen Indira Ghandi seien acht Menschen verletzt worden. Neu Delhi hatte in den vergangenen Tagen heftige Regenfällen erlebt.

Im Internet veröffentlichte Bilder zeigten Fahrzeuge, die unter großen Stahlträgern auf dem Abflugvorplatz des Terminal 1 des Flughafens eingeklemmt wurden. Das Terminal wird nur für Inlandsflüge genutzt. Die Flughafenbehörden erklärten, alle dort abgehenden Flüge seien bis zum Nachmittag gestrichen worden. Ankünfte seien weiter möglich und die anderen Terminals nicht betroffen.

Auf dem Flughafen herrschte Chaos, da die Abfertigungsschalter geschlossen waren und viele Menschen umkehrten, berichtete der Nachrichtensender NDTV.

Das Terminal war erst vor kurzem renoviert und von Premierminister Narendra Modi im März, kurz vor der indischen Parlamentswahl, eingeweiht worden. Der indische Minister für die zivile Flugfahrt, Ram Mohan Naidu Kinjarapu, betonte, dass sich das von Modi eingeweihte Gebäude „auf der anderen Seite“ befände und das eingestürzte Gebäude bereits 2009 eröffnet worden sei.

Modi hat Infrastrukturprojekte zu einer Priorität seiner Regierung gemacht. Der Flughafen Indira Gandhi in Neu Delhi gilt als Vorzeigeprojekt. Die Sicherheits- und Baustandards in dem südasiatischen Land geben jedoch nach wie vor Anlass zur Sorge. Berichten zufolge stürzte am Freitag auch ein Dach am Flughafen Jabalpur im Bundesstaat Madhya Pradesh ein, ohne dass es Verletzte gab. Auch hierbei handelte es sich um ein von Modi kürzlich eingeweihtes Projekt.

Ein Sprecher der oppositionellen Kongress-Partei sprach von einem „Einweihungsrausch“ Modis im Vorfeld der Wahl. Das hochrangige Parteimitglied Priyanka Gandhi schrieb im Onlinedienst X: „Wird der Eröffnungsminister die Verantwortung für diese schlechten Bauarbeiten und dieses korrupte Modell übernehmen?“

Im Juni beginnt in Südasien die Monsunzeit, die etwa bis September andauert. Heftige Regenfälle, die zu schweren Überschwemmungen und Erdrutschen führen können, sind dabei normal. Immer wieder kommen dabei Menschen ums Leben. (dpa, AFP)