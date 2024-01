Warnung vor weiteren Erschütterungen Zahl der Todesopfer nach Erdbeben in Japan gestiegen

Die Zahl der Todesopfer infolge einer Serie starker Erdbeben an der Westküste Japans ist weiter gestiegen. In der schwer betroffenen Präfektur Ishikawa seien mindestens 48 Menschen ums Leben gekommen, berichtete der japanische Fernsehsender NHK am Dienstag. Eine am Vortag für die gesamte Westküste Japans ausgegebene Warnung vor Tsunami-Flutwellen hob die meteorologische Behörde am Vormittag (Ortszeit) wieder auf. Die Erschütterungen verursachten erhebliche Schäden. Rund 100.000 Menschen waren während der Neujahrsfeierlichkeiten aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen.

Ein erstes besonders heftiges Erdbeben hatte am Montagnachmittag kurz vor Einbruch der Dunkelheit die Stärke von 7,6 erreicht. Das Epizentrum lag im Gebiet der Halbinsel Noto in Ishikawa. Bei Tagesanbruch bemühten sich die Einsatzkräfte, das ganze Ausmaß der Zerstörungen zu erfassen und nach Überlebenden zu suchen. „Die Suche und Rettung der vom Beben betroffenen Menschen ist ein Kampf gegen die Zeit“, sagte Ministerpräsident Fumio Kishida am Dienstag auf einer Sitzung des Krisenstabes. Mehr als 46.000 Menschen in den Präfekturen und Toyama waren am Dienstag weiterhin evakuiert.

Menschen neben einem stark beschädigten Gebäude in Nanao. © AFP/STR/JIJI PRESS

Weitere Beben möglich

Das Japanische Meteorologische Institut (JMA) warnte vor weiteren starken Erdstößen in den kommenden Tagen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Seit dem ersten Beben am Montag seien mehr als 140 Erschütterungen registriert worden. Die Atombehörde teilte mit, bei den Kernkraftwerken entlang der Küste seien keine Probleme bekannt. Das am nächsten am Epizentrum gelegene AKW Shika habe seine beiden Reaktoren vor dem Erdbeben ohnehin für reguläre Inspektionen abgeschaltet.

Nach Angaben des Unternehmens ist es zu einigen Stromausfällen und Öllecks gekommen. Es seien aber keine Strahlung ausgetreten.

Ein verbranntes Auto steht zwischen Trümmern nach einem Feuer, das nach einem starken Erdbeben in Wajima ausgebrochen war. © Uncredited/Kyodo News/AP/dpa

In der kleinen Küstenstadt Suzu nahe des Epizentrums sind nach Angaben des Bürgermeisters Masuhiro Izumiya womöglich bis zu 1000 der insgesamt 5000 Häuser zerstört worden. „Die Situation ist katastrophal“, sagte er.

Rettungsarbeiten werden durch Schäden erschwert

Tausende Armeeangehörige, Feuerwehrleute und Polizeibeamte aus dem ganzen Land wurden in das am stärksten betroffene Gebiet auf der relativ abgelegenen Halbinsel Noto entsandt. Die Rettungsarbeiten wurden jedoch durch stark beschädigte und blockierte Straßen behindert. Einer der Flughäfen in der Region musste aufgrund von Rissen in der Start- und Landebahn geschlossen werden. Zahlreiche Häuser sind eingestürzt oder fielen Bränden zum Opfer, Straßen sind aufgerissen, in Zehntausenden Haushalten fiel der Strom aus.

Zudem hätten die meisten Gebiete auf Noto keine Wasserversorgung, berichtete der Sender NHK.

Zerstörungen in Wajima. Rund 46.000 Menschen haben infolge der Erdstöße ihre Häuser und Wohnungen verlassen müssen. © AFP/FRED MERY

Mehrere Menschen erlitten Verletzungen. In der schwer betroffenen Stadt Wajima in Ishikawa gerieten am Vortag mehr als 200 Wohnhäuser und Geschäfte in Brand, wie örtliche Medien berichteten. Stellenweise loderten am Dienstagmorgen noch niedrige Flammen, Feuerwehrleute waren weiter im Einsatz. Dichter Rauch hing über der Gegend. Rund 1000 Menschen wurden auf einem Luftwaffenstützpunkt in Wajima untergebracht und mit Decken, Wasser und Lebensmitteln versorgt, wie die Regierung bekanntgab. Aufnahmen des Fernsehsenders NHK zeigten ein siebenstöckiges Gebäude, in Wajima, das auf der Seite lag.

Während die Einsatzkräfte das ganze Ausmaß der Zerstörungen erfassten und erste Aufräumarbeiten begannen, ging die Serie an Beben weiter. Die Wetterbehörde hatte für Ishikawa am Vortag eine starke Warnung vor einem möglichen fünf Meter hohen Tsunami ausgegeben, die später wieder aufgehoben wurde. Für alle übrigen Küstenregionen im Westen galten zunächst weiter geringere Tsunami-Warnungen.

Mehrere Flutwellen von rund einem Meter Höhe trafen auf die Küste. Bei Tagesanbruch lagen am Dienstag mancherorts dicke braune Schlammschichten auf den Straßen.

Die Zerstörungen in der Stadt Suzu. © AFP/STR/JIJI PRESS

Die Erschütterungen lösten Erdrutsche aus, Bäume stürzten auf Straßen. Mehrere Boote lagen kieloben in Hafenbecken. Es gab Berichte über geplatzte Wasserleitungen. Die Regierung in Tokio richtete einen Krisenstab ein, die Streitkräfte wurden zur Katastrophenhilfe in Ishikawa angefordert. Die meteorologische Behörde warnte für die Woche vor weiteren starken Beben, vor allem in den ersten zwei, drei Tagen nach der besonders schweren Erschütterung vom Neujahrstag.

Scholz und Baerbock kondolieren Angehörigen der Opfer

Nach dem schweren Erdbeben hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl ausgesprochen. In dieser Situation „sind unsere Gedanken bei den Opfern und ihren Familien, die nun mit den Folgen dieser Naturkatastrophe kämpfen“, schrieb Scholz am Dienstag im Kurznachrichtendienst X, vormals Twitter.

Auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat den Angehörigen der Opfer ihr Mitgefühl ausgesprochen. „Meine Gedanken sind bei den Familien und Freunden der Getöteten und bei denjenigen, die um Vermisste bangen“, schrieb Baerbock am Dienstag auf X.

Für die Menschen in Japan beginne das neue Jahr „mit Schrecken und Sorge“. Den Verletzten wünsche sie schnelle Genesung.(dpa/Reuters/AFP)