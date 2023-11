Erdbeben auf Island Touristen-Attraktion Blaue Lagune schließt vorerst

Angesichts einer anhaltenden Erdbebenserie und eines möglicherweise bevorstehenden Vulkanausbruchs ist auf Island eine der größten Touristenattraktionen des Landes vorübergehend geschlossen worden.

Die Blaue Lagune, ein Geothermalbad südwestlich von Reykjavik, bleibt zunächst für eine Woche bis zum Donnerstag kommender Woche dicht.

Ein Hauptgrund für den Beschluss sei die anhaltende Belastung für die Mitarbeiter, teilten die Betreiber auf der Webseite des populären Freibads mit seinem besonderen weiß-blauen Wasser mit. Man werde die seismische Aktivität in den kommenden Tagen genau beobachten und die Lage entsprechend neu einschätzen.

Die Blaue Lagune liegt auf der Reykjanes-Halbinsel rund 40 Kilometer südwestlich von Reykjavik und nur knapp 20 Autominuten vom internationalen Flughafen Keflavik entfernt.

Auf der Halbinsel hatte Ende Oktober eine erneute Erdbebenserie mit Tausenden Erschütterungen begonnen – seit 2020 hatten solche Erdbebenschwärme gleich dreimal vulkanische Ausbrüche angekündigt.

In der Nacht zum Donnerstag hatte es nach Angaben der isländischen Wetterbehörde Vedurstofa wieder Hunderte Beben in dem Gebiet gegeben, darunter mehrere mit einer Stärke jenseits von 4,0 und einem, das an die Stärke 5,0 heranreichte.

Ob all das auch diesmal ein Vorbote für eine Eruption ist, ist noch unklar. (dpa)