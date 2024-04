Ermittlungen wegen möglichen Tötungsdelikts Mann in Bayern von Zug überrollt – drei Verdächtige festgenommen

Drei junge Männer sind festgenommen worden, nachdem in der bayerischen Stadt Neumarkt ein Mann von einem Zug erfasst und tödlich verletzt wurde. Es werde wegen eines Tötungsdelikts ermittelt, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz in Regensburg am Freitag. Den Ermittlern zufolge sollte geprüft werden, ob ein konkreter Tatverdacht gegen die drei besteht.

Das Todesopfer wurde am späten Donnerstagnachmittag in der Nähe des Bahnhofs Neumarkt von dem Güterzug erfasst. Der Lokführer habe den Mann noch auf den Gleisen liegen gesehen, aber nicht rechtzeitig bremsen können, teilte die Polizei mit.

Noch am Donnerstag wurde eine Fahndung nach drei Menschen eingeleitet, die in unmittelbarer Nähe gewesen sein sollen. In der Nacht seien die jüngeren Männer schließlich festgenommen worden, hieß es. Sie seien zum Teil stark alkoholisiert gewesen.

Streit im Gewerbegebiet

Die Kriminalpolizei Amberg ermittle wegen des Anfangsverdachts eines Tötungsdelikts. Nun werde geprüft, ob sie dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden sollten. Bislang gebe es keine Erkenntnisse zu den Hintergründen oder einem möglichen Motiv.

Die Polizei ermittelt auch wegen eines Streits am Donnerstagnachmittag in dem Gewerbegebiet, in dem der Mann später von dem Zug überrollt wurde. Sie will herausfinden, ob der Streit mit dem Vorfall in Verbindung stand. Der Tote wurde den Angaben zufolge obduziert. Das Ergebnis stand aber noch aus.

Für die Spurensicherung wurde die Zugstrecke für einige Stunden gesperrt, am frühen Freitagmorgen jedoch wieder freigegeben. An dem Großeinsatz in der Nacht waren Polizeikräfte aus Nürnberg, des Polizeipräsidiums Mittelfranken und der Bereitschaftspolizei beteiligt.

Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Die Polizei bat um Zeugenhinweise zu dem Streit am Donnerstagnachmittag oder dem Vorfall am Abend. (AFP)