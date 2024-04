Vermisster Arian aus Bremervörde Aktive Suche eingestellt – Ermittlungsgruppe soll Verschwinden klären

Eine Ermittlungsgruppe soll das Verschwinden des sechsjährigen Arian aus Bremervörde im Norden Niedersachsens aufklären. „Es gilt herauszufinden, wo Arian geblieben ist, was aus ihm geworden ist“, sagte ein Sprecher der Polizei.

An diesem Dienstag stellten die Ermittler die aktive Suche nach dem autistischen Jungen in ihrem bisherigen Umfang ein. Sie kündigten aber an, weiter alles zu tun, um den Fall zu lösen.

„Man kann diese hohen Suchmaßnahmen nicht permanent aufrechterhalten“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Ab jetzt befinde man sich in der Ermittlungsphase und suche gezielt, wenn es einen Hinweis gibt.

Ein fünfköpfiges Team in Zeven koordiniere nun das Vorgehen, hieß es von den Ermittlern. Statt weiter in der Fläche zu suchen, werden die Einsatzkräfte künftig nur noch gezielt Hinweisen nachgehen.

Der vor einer Woche verschwundene Arian blieb bislang unauffindbar. Auch die bislang größte Suchaktion am Sonntag mit rund 1200 Helfern hat keine Hinweise auf den Verbleib des Jungen erbracht.

Alle in Frage kommenden Bereiche seien teilweise mehrfach abgesucht worden. „Wir stehen nach alledem mit leeren Händen da“, sagte ein Polizeisprecher bereits am Montag.

Der sechsjährige Arian aus Bremervörde wird seit Montagabend vermisst. Arian wurde zuletzt am 22. April gegen 19.15 Uhr gesichtet (Videoaufnahmen).

Er ist bekleidet mit einem okker-gelbfarbenen, langärmligen Pullover und einer schwarzen Jogginghose.

Das Kind ist den Angaben zufolge Autist und reagiert nicht auf Ansprache.

Die Bremervörder Polizei ruft die Einwohner in Elm dazu auf, mögliche Verstecke auf den eigenen Grundstücken nach dem Jungen abzusuchen. Arian könnte sich entkräftet in einen kleinen Winkel zurückgezogen haben.

Mögliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04261/947104 oder via E-Mail entgegen: pressestelle@pi-row.polizei.niedersachsen.de

Arians Heimatort liegt im Landkreis Rotenburg (Wümme) zwischen Bremerhaven und Hamburg. In den vergangenen Tagen suchten die Einsatzkräfte 5300 Hektar zu Land, zu Wasser und aus der Luft ab - das entspricht einer Fläche von mehr als 7500 Fußballfeldern.

Bei Hüttenberg suchten Feuerwehrleute ebenfalls nach Arian. © dpa/Daniel Bockwoldt

Die beteiligten Kräfte von Feuerwehr, Bundeswehr und Polizei waren mit GPS-Trackern ausgestattet, damit sie trotz der großen Entfernung auf einer Höhe bleiben. Dadurch erhoffte man sich, den Bereich lückenlos durchsuchen zu können.

Täglich waren rund 800 Menschen auf der Suche, darunter viele Spezialkräfte mit Hunden, Pferden, Helikoptern, Drohnen, Tornado-Flieger, Amphibienfahrzeug, Booten und Tauchausrüstung.

Am Sonntagvormittag hatten sie das Gebiet nördlich des Wohnorts des vermissten Kindes durchkämmt. Die Einsatzkräfte bildeten eine 1,5 Kilometer breite Menschenkette und durchstreiften das Gebiet vom Norden her in Richtung Elm.

Suche nach Arian: Einsatzkräfte setzten auch auf „leise Strategie“

Arian ist Autist und könnte einer Expertin zufolge auf Rufe nicht reagieren. Bei der Suche wurde unter anderem laute Musik abgespielt oder Feuerwerk abgebrannt, weil der Junge dies möge.

Bereits in der Nacht zu Freitag hatten die Einsatzkräfte mit starken Scheinwerfern Lichtkegel in den Himmel projiziert und Kinderlieder abgespielt.

Einsatzkräfte der Bundeswehr laufen durch den Wohnort des vermissten Jungen. Der sechs Jahre alte Arian aus Elm wird weiter vermisst. © dpa/Sina Schuldt

Bei der Suche wurden auch Sprachbotschaften seiner Mutter abgespielt. Darin erlaubt sie ihm, sich an Einsatzkräfte zu wenden, wie die Ergotherapeutin Jutta Bertholdt am Samstag der dpa berichtete.

Bertholdt beriet die Helfer während der Suche. Arian könne ohne die Erlaubnis einer Vertrauensperson vor einer Kontaktaufnahme mit Einsatzkräften zurückschrecken.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hatte sich am Montag bei den Einsatzkräften bedankt. „Dies ist auch für sie ein schwieriger Einsatz - dessen bin ich mir bewusst“, teilte der SPD-Politiker mit. Die Suchaktion sei ein eindrucksvolles Beispiel für Mitgefühl und Zusammenhalt.

„Es geht mir wohl so wie vielen Menschen, ich hoffe wirklich sehr, dass Arian jetzt schnell und hoffentlich lebend gefunden wird“, betonte Weil. „Mein Mitgefühl gilt besonders Arians Eltern, die sich in einer unerträglichen Situation zwischen Bangen und Hoffen befinden.“ (AFP, dpa)