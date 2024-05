Erneut zu Gigi D’Agostinos Partyhit Ausländerfeindliche Gesänge vor Schulzentrum in Cuxhaven

Vor dem Schulzentrum von Otterndorf im Landkreis Cuxhaven haben Jugendliche am Dienstag offenbar rassistische Texte zur Melodie von „L'amour toujours“ gegrölt. Den Vorfall auf dem zentralen Omnibusbahnhof der Schule hätten Schülerinnen und Schüler des Zentrums am Mittag gemeldet, teilte die Polizei mit. Auch die von anderen Vorfällen in Deutschland bekannte Zeile „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus“ sei dabei mehrfach zu hören gewesen.

Einsatzkräfte stellten daraufhin die Personalien von knapp zehn Jugendlichen fest. Ein 16-Jähriger habe zugegeben, mitgesungen zu haben. Andere hätten eine Beteiligung „zumindest teilweise“ abgestritten und seien als Zeugen polizeilich erfasst worden. Alle angetroffenen Personen seien zwischen 15 und 19 Jahre alt und sowohl männlich als auch weiblich gewesen.

Die Polizei habe Strafverfahren wegen Volksverhetzung eingeleitet und bereits vor Ort eindringliche Gespräche mit allen Beteiligten geführt, hieß es. Sensibilisierung, Aufklärung unter anderem in den Schulen, aber auch strafrechtliche Ermittlungen und gegebenenfalls juristische Konsequenzen müssten dazu führen, dass derartiges Verhalten konsequent unterbunden werde, erklärte Michael Hasselmann, Leiter der Polizeiinspektion Cuxhaven. „Gleichzeitig muss es die vorrangige Aufgabe sein, gerade Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Tragweite eines solchen Verhaltens bewusst zu machen.“

Ende vergangener Woche war ein offenbar an Pfingsten auf Sylt aufgenommenes Video an die Öffentlichkeit gelangt, in dem Gäste einer Bar auf der Insel rassistische Texte zur Melodie von „L'amour toujours“ grölen. Das Abspielen des Party-Hits von Gigi D'Agostino hat mittlerweile an mehreren Orten in Deutschland zu ausländerfeindlichen Zwischenfällen geführt. Die rassistischen Entgleisungen lösten bundesweit Bestürzung und Kritik aus. (epd)