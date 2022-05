Die Freude über das warme Wetter kann einem dieser Tage schnell vergehen: Berlin droht für 2022 das fünfte Dürrejahr in Folge, denn es hat einfach zu wenig geregnet und die extreme Trockenheit der Jahre 2018 bis 2020 wurde bisher nicht ausgeglichen. In Indien herrscht eine Rekordhitze von mancherorts fast 50 Grad Celsius.

Die indischen Durchschnitttemperaturen der vergangenen Monate, die Forscher mit dem menschengemachten Klimawandel erklären, sind die höchsten seit Beginn der Aufzeichnungen. Auch in Europa ist es derzeit ungewöhnlich warm – und das ist erst der Anfang.

Spanien, Italien, Südfrankreich: Vor allem im Südwesten und Süden Europas wird es in den nächsten Tagen sehr heiß, in Madrid etwa wird Samstag mit 36 Grad gerechnet. Für den Monat Mai ist es damit deutlich zu warm, wie aus den Daten des englischen Wetterdienstes MetDesk Limited hervorgeht. Die Zahlen werden nämlich erst dann wirklich alarmierend, wenn man sie im Kontext betrachtet.

16 Grad zu heiß

MetDesk Limited vergleicht die erwarteten Temperaturen mit den Durchschnittswerten aus den Jahren 1979 bis 2010. Dann fallen in einigen Regionen Abweichungen von 12 bis 16 Grad Celsius auf. Im spanischen Sevilla zum Beispiel soll es am Freitag um die 40 Grad warm werden. Auch in der südfranzösischen Stadt Toulouse wird es mit den vorhergesagten 30 Grad am Freitag, dem 20. Mai, deutlich zu heiß sein.

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Unwetter ab Montag

Und wenn es mal regnet, dann zu stark. Für den heutigen Montag hat der Deutsche Wetterdienst eine Warnung vor Starkregen ausgesprochen, der sich von Nordrhein-Westfalen bis nach Bayern erstreckt und ab Abend nach Nordosten verlagert. Das Wichtigste im Überblick:

