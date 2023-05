Frau des Ex-US-Präsidenten Jimmy Carter erkrankt Ehemalige First Lady Rosalynn Carter leidet an Demenz

Die frühere US-First Lady Rosalynn Carter, Ehefrau von Ex-Präsident Jimmy Carter, leidet an Demenz. Das hat die von den Carters 1982 gegründete Menschenrechtsorganisation „Carter Center“ am Dienstag (Ortszeit) in Atlanta bekannt gegeben.

Rosalynn Carter (95) lebe weiterhin mit ihrem Ehemann in Plains im Bundesstaat Georgia. Jimmy Carter (98) teilte im Februar mit, er habe sich nach mehreren Krankenhausaufenthalten für palliative Behandlung „zu Hause im Kreise seiner Familie“ entschlossen.

Jimmy Carter ist der am längsten lebende Präsident in der Geschichte der USA. Präsident war er von 1977 bis 1981. 2002 erhielt er den Friedensnobelpreis für seine Bemühungen, internationale Konflikte zu lösen und Demokratie und Menschenrechte zu fördern.

Rosalynn Carter engagiert sich seit Jahrzehnten für psychisch Kranke und für Menschen, die pflegebedürftige Angehörige betreuen. 1987 schuf sie das „Rosalynn Carter Institute for Caregivers“ an der Georgia Southwestern State University in Americus in Georgia.

Das Institut will pflegenden Angehörigen beistehen und sie unterstützen. Geschätzte 53 Millionen US-Amerikanerinnen und Amerikaner versorgten gegenwärtig pflegebedürftige Angehörige.

Nach Angaben des „Carter Center“ leidet etwa ein Zehntel der Amerikaner im fortgeschrittenen Alter an Demenz. Die Carters sind seit 1946 verheiratet. (epd)