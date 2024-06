Gewaltverbrechen im Vogtland mit Axt verübt Staatsanwaltschaft erlässt Haftbefehl gegen 28-Jährigen

Einen Tag nach dem gewaltsamen Tod eines Rentnerpaares und seiner erwachsenen Tochter in Tirpersdorf im sächsischen Vogtland ist Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen erlassen worden. Dem 28-Jährigen wird Mord in drei Fällen vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft Zwickau nach der Vorführung bei einem Ermittlungsrichter am zuständigen Amtsgericht am Dienstag mitteilte. Der junge Mann ist Enkel und Sohn der Getöteten und lebte mit ihnen unter einem Dach.

Das Gericht ging den Angaben nach von Heimtücke aus. Der Beschuldigte habe die Arg- und Wehrlosigkeit der Opfer ausgenutzt. „Es besteht der dringende Tatverdacht, dass der Beschuldigte seine Mutter und seine beiden Großeltern, die alle mit ihm zusammen in einem Haus lebten, im Schlaf überraschte und mit Axtschlägen gegen den Kopf tötete.“

Außerdem gibt es nähere Details zur Tatwaffe. Es handle sich um eine Axt, sagte eine Sprecherin der Polizei am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Der 28-Jährige hatte am Montagmorgen selbst die Polizei angerufen und gesagt, er habe seine Familie getötet. Wenig später wurden die Leichen seiner Großeltern, 85 und 84 Jahre alt, sowie seiner 59-jährigen Mutter in einem Einfamilienhaus gefunden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die Ermittler konnten die Tatwaffe im Haus sicherstellen. Der 28-Jährige war laut Polizei nicht vorbestraft. Weitere Angaben zu dem Fall machte die Polizei am Dienstag vorerst nicht.

Die Hintergründe der Tat sind deshalb weiter unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt zum Tathergang und zum Motiv des Beschuldigten. Nach Angaben der „Freien Presse“ war der Tatverdächtige bei seiner Festnahme weder betrunken noch stand er unter dem Einfluss anderer Drogen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Der Mann ließ sich den Angaben nach widerstandslos am Tatort in dem 1350 Seelen-Ort unweit von Oelsnitz festnehmen. „Es war sofort eindeutig, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelt“ erläuterte die Polizeisprecherin am Montag. Für die Opfer sei jede Hilfe zu spät gekommen. Sie und der Tatverdächtige sind Deutsche und haben zusammen in dem Haus im Vogtland gelebt.

„Es ist eine Tragödie“, sagte Ralph Six, Bürgermeister von Tirpersorf, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Dieses „schreckliche Ereignis“ habe niemand vorhergesehen, so etwas habe es hier in den vergangenen Jahrzehnten noch nie gegeben. „Das war eine anerkannte Familie“, betonte Bürgermeister Six. Der Großvater sei lange Jahre Vorsitzender vom Fußballverein gewesen. Großeltern, Tochter und Enkel hätten zusammen in dem Haus gelebt, seines Wissens habe es keinerlei Anzeichen für Probleme gegeben. (AFP, dpa)