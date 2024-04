Grenzbeamte streiken Einreisende müssen sich am Flughafen London-Heathrow auf längere Wartezeiten einstellen

Wegen eines tagelangen Streiks von Grenzbeamten am größten britischen Flughafen London-Heathrow müssen sich Reisende auf Schlangen bei der Einreise nach Großbritannien einstellen.

Mitglieder der Gewerkschaft Public and Commercial Services (PCS) legten am Montagmorgen an den Terminals 2, 3, 4 und 5 die Arbeit nieder. Sie protestieren damit noch bis Freitagmorgen gegen Pläne zur Einführung neuer Dienstpläne. Das Vorhaben könnte nach PCS-Angaben zum Verlust von 250 Jobs führen.

Die Gewerkschaft und das zuständige Innenministerium machten sich gegenseitig für die Eskalation verantwortlich. Die Behörde zeigte sich überzeugt, dass die Störungen für Reisende nur gering ausfallen werden. Nach PCS-Angaben beteiligen sich etwa 300 Beschäftigte.

Vom 7. bis 13. Mai wollen Hunderte Heathrow-Mitarbeiter in einem Streik einer anderen Gewerkschaft die Arbeit niederlegen. Hier geht es um Pläne des Flughafens, zahlreiche Jobs auszulagern.

Ein Streik der Lokführer vor etwa einem Jahr hatte in England den Bahnverkehr teilweise lahmgelegt. In London fuhr einen Tag lang keine einzige U-Bahn. (tsp/dpa)