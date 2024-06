Großeinsatz der Polizei Mann in Erfurt erschossen – Täter möglicherweise bewaffnet

Alarm in Thüringen: In Erfurt ist in der Nacht zu Donnerstag ein Mann erschossen worden. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, sei der mutmaßliche Täter flüchtig und möglicherweise bewaffnet.

Es laufe ein Großeinsatz der Polizei im Erfurter Norden. Die Hintergründe der Tat in der thüringischen Landeshauptstadt mit ihren rund 214.000 Einwohnern sind nach Polizeiangaben noch unklar. (dpa)