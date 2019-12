Bei einer Explosion in Blankenburg in Sachsen-Anhalt sind mindestens 25 Menschen verletzt worden. Es würden sich noch Menschen in dem betroffenen Haus befinden, derzeit bringe man sie in Sicherheit, twitterte die Polizei.

„Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es noch mehr werden“, sagte ein Polizeisprecher. Zudem befürchte die Polizei, dass auch Menschen gestorben seien, berichtete der MDR.

Die Explosion habe sich am Freitagmorgen in einem Mehrfamilienhaus am Rand der Stadt im Harz ereignet. Polizei und Rettungskräfte seien vor Ort, berichtete der MDR.

Zur Ursache für die Explosion in dem Mehrfamilienhaus gab es zunächst keine Angaben. Auch zur Schwere der Verletzungen der Menschen konnte der Polizeisprecher noch keine Aussagen machen.

Der MDR zitierte den zuständigen Brandmeister, dass sich Explosion in Blankenburg in einem Fünfgeschosser im Neubaugebiet Regenstein ereignet habe. Feuerwehr und Rettungskräfte seien demnach mit etwa 160 Einsatzkräften vor Ort. Rettungshubschrauber würden die Schwerverletzten in Krankenhäuser bringen, berichtete der MDR.

In der Nähe des Hauses befindet sich eine Kita. Von dort seien rund 100 Kinder in Sicherheit gebracht worden, sie seien von ihren Eltern abgeholt worden, twitterte die Polizei. Es sei keines der Kinder verletzt worden.

Blankenburg liegt im Harz und hat rund 20.000 Einwohner. Sie bezeichnet sich selbst als „Die Blütenstadt im Harz“. (Tsp, dpa)