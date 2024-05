Immer wenn Gitta Al Hamdan mal wieder ein paar Tage in der Heimat ist, will sie nur noch weg: „In Deutschland laufen die Leute alle mit so langen Gesichtern herum, man taucht so schnell ein in diese graue Welt“, sagt die 65-Jährige. In Italien hingegen grüße jeder auf der Straße, alle seien herzlich, hilfsbereit, hätten gute Laune. Junge Leute hätte mehr Respekt gegenüber Älteren. „Mich zieht nichts mehr zurück.“

Seit Anfang 2022 lebt die Deutsche gemeinsam mit Ihrem Mann Claude, 67, auf Sizilien. In der idyllischen Kleinstadt Caltagirone, im Südosten der Insel, haben sie sich ihr neues Leben aufgebaut. Gut 20 Minuten braucht man zum Meer, etwa eine Autostunde bis Catania. Sie wohnen in einem 700 Jahre alten Haus, drei Stockwerke, Dachterrasse. Für die 140 Quadratmeter haben sie gerade mal 25.000 Euro bezahlt.

Wir haben hier eine ganz andere Lebensqualität. Gitta Al Hamdan, pensionierte Auswanderin

„Wir haben dann aber noch gut 80.000 Euro in die Renovierung gesteckt“, erzählt Gitta am Telefon. Sie machten Bäder und Dach neu, richteten im Kellergeschoss ein Apartment für Gäste ein. Es sind nur ein paar Treppenstufen bis zur Piazza, direkt im historischen Zentrum, Unesco-Weltkulturerbe. „Wir haben hier eine ganz andere Lebensqualität“, sagt sie. Beide bekämen zwar keine schlechte Rente. „Aber solch ein Leben könnten wir uns in Deutschland nicht leisten.“

Italien ist für viele Deutsche ein Sehnsuchtsort. Seit Jahren sind die Besucher aus der Bundesrepublik mit Abstand die größte Touristengrupppe. Seit Jahren steigt aber auch die Zahl der deutschen Rentner, die zwischen Bozen und Palermo ihren Lebensabend verbringen. Laut einer Analyse der Deutschen Rentenversicherung gingen im vergangenen Jahr mehr als 7600 Renten an Deutsche, die in Italien leben. In Südeuropa wird dieser Wert nur noch von Spanien getoppt.

Worauf muss man achten, wenn man seinen Ruhestand in der Toskana oder auf Sardinien verbringen will? Was sind steuerliche und rechtliche Besonderheiten? Wie steht es um die Gesundheitsversorgung?

Betriebsrenten und Kapitalerträge müssen in Italien versteuert werden

Gitta und Claude Al Hamdan fliegen nur einmal im Jahr nach Deutschland – für den Kontrollbesuch beim Zahnarzt, damit das Bonusheft der deutschen Krankenkasse gestempelt wird. „Das machen wir, damit wir bei möglichem Zahnersatz nicht ganz auf den Kosten sitzen bleiben“, sagt Gitta.

Ansonsten sei die medizinische Versorgung auf Sizilien gut, sie bekomme hier als Diabetikerin problemlos alle Medikamente. „Ich empfinde es als großes Privileg, dass man als Rentner im Ausland in der deutschen Krankenversicherung bleiben kann“, sagt sie. Sie könne in Italien ganz normal zum Hausarzt gehen.

Ihre Rente wird dank des Doppelbesteuerungsabkommens nur in Deutschland versteuert. Auch für pensionierte Beamte gilt diese Regelung. Ausgenommen sind alle sonstigen Einnahmen: „In der Regel muss man dort alle Einkünfte versteuern, wo man seinen Lebensmittelpunkt hat“, sagt Michael Aichner, Steuerberater aus Bozen.

Auch abseits der sizilianischen Hauptstadt Palermo existiert eine gute medizinische Versorgung. © dpa/Ute Müller

Wer etwa eine Betriebsrente beziehe oder sonstige Einnahmen im Ausland habe, etwa durch die Vermietung einer Immobilie oder Kapitalerträge durch einen ETF, muss diese dann komplett in Italien versteuern.

Besonders attraktiv kann da das Auswandern in kleinere Gemeinden im Süden sein. „Wenn man als Rentner nach Apulien, Kalabrien, Sizilien oder Sardinien in Ortschaften mit weniger als 20.000 Einwohnern zieht, zahlt man nur sieben Prozent Steuern auf alle Auslandseinkünfte“, erklärt Steuerexperte Sebastian Sauerborn, der unter anderem den Podcast „Perspektive Ausland“ betreibt.

Damit wolle Italien die vom Aussterben bedrohten Dörfer retten. „Gerade für Betriebsrenten, Kapitalerträge oder Privatrenten kann das sehr interessant sein.“ Die Regelung gelte für zehn Jahre.

Blick auf das Dorf Ricadi in Kalabrien auf Sizilien. Wer dorthin auswandert, muss nur sieben Prozent Steuern auf alle Auslandseinkünfte zahlen. © IMAGO/Zoonar/IMAGO/Zoonar.com/Nando Lardi

„Man sollte unbedingt vor dem Auswandern mit einem Steuerexperten sprechen“, rät Gitta Al Hamdan. Sie lebte 30 Jahre in einem Forsthaus, 3000 Quadratmeter Waldgrundstück, außerhalb von Mönchengladbach. Das Haus hat sie mittlerweile verkauft, hat ihren Wohnsitz nur noch in Italien. „Am Anfang denkt man noch, man kann pendeln. Aber das ist Schwachsinn. Entweder ganz oder gar nicht.“ Auch die Zweitwohnsitzsteuer könne man so vermeiden.

Gitta hat als Krankenschwester gearbeitet. Erst in der Röntgenabteilung, später in der Notaufnahme, am Ende als Leiterin der Sekretärinnen im Krankenhaus. Claudes Familie stammt aus Saudi-Arabien, der Vater war Botschafter, alle vier Jahre wechselten sie das Land. In der Schweiz blieben sie hängen, Claude arbeitete bis zur Rente als Pilot.

Kennengelernt haben sich die beiden in einem Internetforum über Flugangst. Doch es sollten sechs Jahre vergehen, bis sie zueinanderfanden: Als Claude 2009 von einem längeren Aufenthalt auf Puerto Rico zurückkehrte, schrieb er Gitta wieder an. Trotz Flugangst nahm sie den Flieger nach Zürich. Dort machte er ihr einen Antrag, einige Monate später heirateten sie in Las Vegas.

Gitta liebt es, heute nicht mehr darüber nachdenken zu müssen, ob man am Abend mal ins Restaurant gehen soll oder nicht. Die Lebenshaltungskosten seien in Italien insgesamt viel niedriger als in Deutschland.

Supermärkte kosteten zwar ungefähr gleich viel, aber vor allem Gemüse und Obst seien deutlich preiswerter. „Oft kommen wir mit vollen Tüten vom Markt und haben nicht mal zehn Euro bezahlt“, sagt Gitta. Erst letztens habe sie zwei Kilo Tomaten gekauft – für einen Euro. Auch Grundsteuer, Strom und Nebenkosten seien viel niedriger, als sie erwartet hätten.

Ein kleiner Wermutstropfen im Auswanderer-Paradies ist das Müllproblem. Hier am Strand von Sardinien. © imago/imagebroker/imago stock&people

Das einzige Manko der Insel: ihr Müllproblem. „Die Straßen sind hier wunderschön, besser als in Deutschland, aber dann kommen plötzlich wilde Müllhalden“, sagt Gitta. Es gebe viele illegale Häuser, die nicht bei den Behörden angemeldet seien – da komme dann auch keine Müllabfuhr.

„Auch beim Hauskauf muss man daher alles akribisch von einem Notar prüfen lassen, zum Beispiel vorhandene Baugenehmigungen für eine Dachterrasse.“ Vermissen die beiden denn überhaupt etwas aus Deutschland? „Leberwurst“, sagt Gitta und lacht. „Eine richtige Bratwurst“, ruft Claude im Hintergrund.

Lange Wartezeiten beim Facharzt

Auch Anette Breiderhoff vermisst ab und an ein deutsches Gericht, etwa Sauerbraten. Bestimmte Gewürze oder Pasten importiert sie. Manchmal fehlen ihr auch die Sauberkeit der Straßen, die Schönheit der Häuserfassaden. „Und natürlich meine Freunde und Familie“, sagt die 58-Jährige am Telefon. Sie kommt eigentlich aus der Nähe von Frankfurt, vor zwei Jahren wanderte sie nach Campobasso aus, der Hauptstadt der kleinen Region Molise, zwischen den Abruzzen und Apulien.

Die gelernte Bankkauffrau hat 25 Jahre in ihrem Beruf gearbeitet, wurde chronisch krank, bekommt seit 2009 eine Erwerbsminderungsrente. Diese wird ihr auch in Italien weitergezahlt. „Zwei- bis dreimal im Jahr bin ich für einige Wochen in Deutschland, plane dort meine regelmäßigen Untersuchungen“, sagt sie. Obendrein ist sie im italienischen Gesundheitssystem, hat eine „tessera sanitaria“, die lokale Gesundheitskarte.

Facharztbesuche sind auch in Italien mit langen, teilweise noch längeren Wartezeiten als in Deutschland verbunden. © dpa/Daniel Vogl

Sie könnte Fachärzte von ihrem Hausarzt vermittelt bekommen – aber das dauere mitunter sehr lange. „In dringenden Fällen muss man, dann wie die Italiener auch, 200 bis 300 Euro pro Arztbesuch aus der eigenen Tasche zahlen.“

Gerade in ihrer Region im Süden sei das schwierig. „Mitunter muss man neun Monate auf einen Ultraschalltermin warten.“ Mittelfristig will sie die Region wechseln, um eine bessere ärztliche Versorgung in der Nähe zu haben.

„Mein Traum war immer, in einem anderen Land am Meer zu leben. Das mit dem Meer hat noch nicht geklappt, aber wir arbeiten dran“, sagt sie und lacht. Von ihrem Ehemann trennte sie sich früh, war lange alleinerziehend.

2021 lernte sie über eine Datingplattform einen Italiener kennen. Erst führten sie eine Fernbeziehung, dann entschied Breiderhoff zu ihm nach Molise zu ziehen. „Ich liebe die Mentalität hier, die Lebendigkeit, die Sprache“, sagt Breiderhoff.

Sie war als Kind jedes Jahr im Rimini-Urlaub. Mit ihren eigenen Kindern ist sie später in die Toskana gereist. Als ihre Tochter einen Italiener heiratete, begann sie die Sprache richtig zu lernen.

In Campobasso könne kaum jemand Englisch, geschweige denn Deutsch. Nicht auf dem Amt, nicht beim Arzt. Aber davon dürfe man sich nicht abschrecken lassen: „Zur Not klappt es auch mit Händen und Füßen, man muss sich einfach trauen Fehler zu machen.“

Dieser Artikel erschien zuerst im Handelsblatt.