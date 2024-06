Hochwasser in Süddeutschland Frau nach 52 Stunden mit Hubschrauber aus Baum gerettet

Eine Frau hat im bayerischen Hochwassergebiet mehr als 52 Stunden in einer Baumkrone ausgeharrt. Am Dienstag wurde die 32-Jährige im schwäbischen Neu-Ulm im Bereich Silberwald gefunden, wie die Polizei in Kempten mitteilte. Die Frau hatte seit Sonntag als vermisst gegolten, die Polizei leitete umfangreiche Suchmaßnahmen ein.

Am späten Samstagabend habe sie gegen 23.30 Uhr noch selbst den Notruf gewählt, weil sie zunehmend vom steigenden Hochwasser eingekesselt wurde. Danach brach die Verbindung zu ihr ab, berichtet die „Schwäbische Zeitung“. Demnach wurde die Frau im Neu-Ulmer Silberwald von den Fluten überrascht.

Letztlich wurde die Frau mithilfe einer Drohne in der Krone eines umgestürzten Baums gefunden, in der sie sich vor dem Hochwasser in Sicherheit gebracht hatte.

„Unter ihr stand das Hochwasser zum Zeitpunkt der Rettung noch immer etwa brusthoch“, zitiert die „Schwäbische Zeitung“ einen Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Daher sei die Frau mit einem Hubschrauber gerettet worden.

Die 32-Jährige war den Angaben zufolge sichtlich geschwächt und dehydriert und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Ansonsten war sie aber körperlich unversehrt. (Tsp/AFP)