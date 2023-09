Jungtier aus Wassergraben gerettet Mit Kalb auf dem Rücksitz zur Polizeiwache

Im nordrhein-westfälischen Geilenkirchen ist ein Autofahrer mit einem Kalb auf dem Rücksitz zur örtlichen Polizeiwache gefahren. Der Mann gab an, das Jungtier zuvor aus einem Graben befreit zu haben, wie die Beamten in Heinsberg am Montag berichteten. Das ausgerissene Tier kam zurück in die Obhut seines Halters.

Die Polizisten konnten es nach eigenen Angaben kaum glauben und überzeugten sich erst einmal selbst, dass auf der Rücksitzbank des Mannes ein Kälbchen stand. Der Retter fand das hilflose Tier nach eigenen Angaben am Freitag in einem Wassergraben. Da sich das Kalb nicht selbstständig befreien konnte, rettete er das Jungtier aus seiner misslichen Lage und lud es in sein Auto.

„Ganz vorsichtig machte er sich dann mit seiner tierischen Fundsache auf den Weg zur nahegelegenen Wache“, hieß es in der Polizeimitteilung. Nach Ermittlungen der Ordnungshüter konnte der Halter des Kalbs gefunden und das Tier an diesen übergeben werden. (AFP)