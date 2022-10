Kein Terrorverdacht Drei Menschen in Londoner Innenstadt niedergestochen

In der Londoner City sind am Donnerstag drei Menschen niedergestochen worden. Der Vorgang sei nicht abgeschlossen, es bestehe aber kein Terrorverdacht, teilte die Polizei am Vormittag mit. Den Angaben zufolge ereignete sich der Vorfall am Morgen im Viertel Bishopsgate nahe dem Bahnhof Liverpool Street Station.

Die drei Opfer seien von Rettungskräften zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es weiter. In sozialen Medien war zuvor von vier Opfern die Rede gewesen. Die Polizei stellte jedoch klar, dass eine vierte Person lediglich zu Boden gestoßen wurde. Sie „wurde noch am Unfallort untersucht und entlassen“, zitiert der „Guardian“ einen Sprecher des Londoner Rettungsdienstes.

Der Vorfall werde als möglicher Raub behandelt, teilte die Polizei auf Twitter mit. Die Boulevardzeitung „Daily Mail“ berichtet von Augenzeugen, die einen versuchten Handydiebstahl beobachtet haben wollen. „Eine Theorie besagt, dass jemand, der ein Fahrrad stehlen wollte, herausgefordert worden war“, schreibt der „Guardian“. Bei dem Video einer Festnahme, das in den sozialen Netzwerken kursiert, soll es keinen Zusammenhang zu dem Angriff geben, so die Polizei.

Die Londoner Altstadt, in der sich auch ein großer Teil des Finanzdistrikts befindet, hat ihre eigene Verwaltung und Polizeibehörde, die City of London Police. (Tsp mit dpa)

