Knapp 200.000 Dollar Erlös bei Auktion Eheringe von Humphrey Bogart und Lauren Bacall versteigert

Die Eheringe des Hollywood-Paares Humphrey Bogart (1899-1957) und Lauren Bacall (1924-2014) sind bei einer Auktion in den USA versteigert worden.

Die zwei gleich aussehenden Goldringe hätten rund 190.500 Dollar (etwa 180.000 Euro) eingebracht, teilte das Auktionshaus Julien's Auctions in Beverly Hills mit. Die beiden Schauspieler hatten 1945 geheiratet.

Die beiden Ringe unterscheiden sich nur in ihrer Größe. © dpa/--

Bei Dreharbeiten zu dem Film „Haben und Nichthaben“ verliebte sich Bogart 1944 in die fast 25 Jahre jüngere Filmpartnerin Lauren Bacall. Da Bogart noch verheiratet war, musste die Beziehung zu Bacall geheim gehalten werden. Geheiratet wurde ein Jahr später, 1945. Vier Filme drehte das Paar gemeinsam. 1949 wurde das erste Kind – Sohn Stephen – geboren. 1952 folgte Tochter Leslie.

Nach zwölf gemeinsamen Jahren starb Bogart starb im Januar 1957 an Speiseröhrenkrebs in ihrem gemeinsamen Haus in Los Angeles. Bacall war 32 als sie zur Witwe wurde – und zur alleinerziehenden Mutter mit zwei Kindern im Alter von acht und vier Jahren. Später erinnerte sich die Schauspiel-Ikone, die im Jahr 2014 kurz vor ihrem 90. Geburtstag starb: „Ich brauchte Jahre, um damit fertigzuwerden. Eigentlich bin ich bis heute nicht über seinen Tod hinweggekommen. Über solche Dinge kommt man nie hinweg.“

Mehrere Kleider von Prinzessin Diana wurden ebenfalls versteigert. © Getty Images via AFP/MARIO TAMA

Bei der mehrtägigen Auktion in Beverly Hills versteigerte Julien's Auctions auch noch Dutzende weitere Erinnerungsstücke von Stars, darunter Kleidung und Schmuck. Ein rotes Seidenkleid, das Prinzessin Diana 1991 zu einer Filmpremiere trug, brachte beispielsweise rund 570.000 Dollar ein.

Utensilien aus Star Wars – unter anderem auch das Outfit von Carrie Fisher im Film „Die Rückkehr der Jedi Ritter“. © Getty Images via AFP/MARIO TAMA

Die Versteigerung fand zu Ehren des 100. Geburtstags von Warner Bros. statt. Viele Stücke des großen Filmstudios waren zum ersten Mal der Öffentlichkeit zugängig. Nicht nur Kostüme und Requisiten standen zum Verkauf, sondern auch Memorabilien zu „Star Wars“. Unter den Hammer kam auch das berühmte Outfit, das Carrie Fisher (1956-2016) in „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ (1983) trägt.

Und vom Hollywood-Paar Humphrey Bogart und Lauren Bacall kamen nicht nur die Eheringe unter den Hammer, sondern außerdem diverse Geschenke, die sich die Stars gegenseitig machten. (Tsp)