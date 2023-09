Kreuzfahrtschiff steckte vor Grönland fest „Ocean Explorer“ ist wieder frei

Aufatmen für Hunderte Passagiere: Das vor Grönland gestrandete Kreuzfahrtschiff „Ocean Explorer“ ist wieder frei. Das teilte das Arktisk Kommando (dt.: Arktisches Kommando), eine Einheit des dänischen Militärs, am Donnerstag mit. Ein grönländisches Forschungsschiff habe die „Ocean Explorer“ befreit. Der erste Versuch des Schiffes, die „Ocean Explorer“ von der Stelle zu bewegen, war einen Tag zuvor gescheitert.

Ein grönländisches Forschungsschiff hatte zunächst versucht, den „Ocean Explorer“ während der Flut zu befreien. Das Schiff war am Montag im Alpefjord auf Grund gelaufen, knapp 1400 Kilometer nordöstlich der grönländischen Hauptstadt Nuuk. Nach Angaben des Arktisk Kommando vom Mittwoch waren Passagiere und Besatzungsmitglieder wohlauf.

Das Kreuzfahrtschiff „Ocean Explorer“ ist ein unter der Flagge der Bahamas fahrendes norwegisches Kreuzfahrtschiff mit 206 Passagieren und Besatzungsmitgliedern.

Am Mittwoch waren Mitarbeiter der Sirius-Patrouille, einer dänischen Spezialkräfte-Einheit, an Bord des „Ocean Explorer“.

Seitenansicht der „Ocean Explorer“ im Alpefjord. © REUTERS/DANISH AIR FORCE/ARCTIC COMMAND

Wie das Arktisk Kommando am Dienstag mitteilte, gebe es vermutlich keine Schäden am Schiff, die eine Gefahr für die Umwelt darstellten. Am Montag hatte das Kommando die Nachricht erhalten, dass der „Ocean Explorer“ im Alpefjord im Nationalpark Ostgrönland feststeckt. Daraufhin habe sich ein Militär-Schiff des Arktisk Kommando auf den Weg zum „Ocean Explorer“ gemacht.

Die Anfahrt dauerte jedoch mehrere Tage. (dpa)