Machtwechsel im Königshaus Wer ist Dänemarks neuer Monarch, Frederik X.?

„Befreit uns von Frederik als König“, forderte das dänische Boulevardblatt „Ekstra Bladet“ vor mehr als dreißig Jahren. Gemeint war Kronprinz Frederik, ältestes Kind der damals bereits 20 Jahre regierenden Königin Margrethe II. und 23 Jahre jung.

Nur wenige Tage zuvor endete die Silvesterparty des Kronprinzen auf der Polizeiwache: Frederiks damalige Freundin wollte das junge Paar nach dem festlichen Abend nach Hause fahren; hatte aber keinen Führerschein. Dafür einen Blutalkoholspiegel von einem Promille. Nach nur 18 Metern stoppte die Polizei den Wagen des künftigen Königs, die dänische Klatschpresse gab ihm den Spitznamen „Turboprinz“ und diskutierte wochenlang, ob das Land einen künftigen Regenten brauche, der sich nicht um Gesetze schere.

Der Wunsch der Boulevardzeitungen erfüllt sich nicht: Am Sonntag, dem 14. Januar, wird der 55 Jahre alte Frederik André Henrik Christian, Prinz zu Dänemark, Graf von Monpezat, Dänemarks neuer König: Frederik X.

Langer Schatten: Königin Margrethe II. gilt als äußerst beliebt

Seine Mutter, Königin Margrethe II., hatte völlig überraschend am 31. Dezember ihre Abdankung verkündet. Grund sei eine zurückliegende Rückenoperation. Die Entscheidung gilt als äußerst ungewöhnlich. Seit Einführung der Erbmonarchie 1660 habe es keinen Monarchen gegeben, der freiwillig auf den Thron verzichtete, sagte Geschichtsprofessor Lars Hovbakke Sørensen von der Universität Absalon der Nachrichtenagentur Ritzau.

84 Prozent der Dän:innen haben einer aktuellen Umfrage zufolge eine „positive Meinung“ über den Kronprinzen.

Während es seiner Mutter über die Jahre gelang, die Akzeptanz des Königshauses im Land zu festigen – 70 Prozent der Dän:innen wollen die Monarchie einer Umfrage des öffentlich-rechtlichen Rundfunks DR zufolge als Staatsform behalten –, brachte Frederik sie in seinen Jugendjahren immer mal wieder ins Wanken.

Geld, Frauen, schnelle Autos – als Anfang Zwanzigjähriger ließ Frederik wenig anbrennen. Standesgemäß verhielt er sich, so zumindest das Urteil vermeintlicher Monarchie-Expert:innen, dabei nicht immer.

Royales Quartett: Die damalige Kronprinzessin Margrethe und Prinz Henrik präsentieren 1969 ihren neugeborenen Prinzen Joachim, während der ältere Bruder Frederik zuschaut. © Reuters/Ritzau Scanpix/Allan Moe

Ein Schicksalsschlag war ein Autounfall im Sommer 1988. Während eines gemeinsamen Urlaubs in Frankreich verlor sein ein Jahr jüngerer Bruder Joachim die Kontrolle über das Fahrzeug, in dem der Kronprinz auf dem Beifahrersitz und zwei Freunde auf der Rückbank saßen. Der Wagen prallte am Straßenrand gegen zwei Bäume und stürzte im nächsten Moment eine Klippe hinunter.

Es machte mich unsicher und manchmal schüchtern und unbeholfen. Später bekam ich Ärger mit der Presse, weil ich mich seltsam benahm. Kronprinz Frederik über seine Kindheit

Totalschaden am Auto, Frederik brach sich das Schlüsselbein und erlitt eine Platzwunde am Kopf. Ansonsten blieben alle vier Insassen unverletzt. Königin Margrethe reagierte hart auf den Vorfall, kritisierte öffentlich die Fahrweise ihrer Söhne. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz gelobten die jungen Männer vor der Weltpresse Besserung.

Der Kronprinz selbst hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er in jungen Jahren mit der Aufmerksamkeit und dem Hofprotokoll zu kämpfen hatte. Als Kind sei er schüchtern gewesen, habe sich vor Kameras versteckt. Da half es wenig, dass seine Eltern ihn kaum auf seine spätere Rolle vorbereitet hatten.

Verstehen sich eigentlich gut: Frederik mit seiner Mutter, Königin Margrethe II., 2021 in Berlin. © imago/Future Image/IMAGO/Frederic Kern

„Sie waren irgendwie unbeholfen, zögerlich und wussten nicht so recht, wie sie es uns sagen sollten“, erklärte der Thronfolger in einem 2017 erschienenen Porträtbuch. „Das war ein großer Nachteil. Es machte mich unsicher und manchmal schüchtern und unbeholfen. Später bekam ich Ärger mit der Presse, weil ich mich seltsam benahm.“

Diplomatische Fettnäpfchen auf offiziellen Reisen

Bereits ein Jahr vor seinem Autounfall in Frankreich geriet der Kronprinz in die Kritik. Auf seiner ersten Japanreise besuchte er als Vertreter Dänemarks auch Hiroshima. Die Stadt war im Zweiten Weltkrieg Ziel einer amerikanischen Atombombe, 70.000 Menschen starben unmittelbar.

In einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Sender DR zeigte sich Frederik für viele etwas zu lässig: Der Besuch habe ihn wenig beeindruckt, die junge Generation müsse nach vorne schauen.

Kronprinz Frederik als einfacher Soldat bei seiner Grundausbildung 1986. © Reuters/Ritzau Scanpix/Joergen Jessen

Doch ab Mitte der 90er Jahre kämpfte sich der „Skandal- und Partyprinz“ buchstäblich zurück in die Herzen der Dänen. 1995 absolvierte er erfolgreich die Ausbildung zum Kampfschwimmer im Frogman-Programm, einem der härtesten militärischen Ausbildungsprogramme der Welt. Der Kronprinz war einer von nur vier der ursprünglich 13 Teilnehmer:innen, die das Programm abschlossen.

Auch sonst zeigt er häufig seinen sportlichen Ehrgeiz. Er lief mehrere Marathons, absolvierte einen Ironman und nahm mehrmals am schwedischen Skilanglaufklassiker Wasalauf über 90 Kilometer teil. Seine Frau, Kronprinzessin Mary, gab ihm deshalb den englischen Spitznamen „Mamil“ („middle-aged man in Lycra“).

Mit der Australierin ist Frederik seit 2004 verheiratet, zusammen haben sie vier Kinder. In Dänemark gelten sie als absolutes Dreamteam und sind ebenso beliebt wie die 83 Jahre alte Königin.

Kronprinz Frederik von Dänemark und Kronprinzessin Mary 2022 zusammen mit ihren Kindern. © dpa/MADS CLAUS RASMUSSEN

Ende 2023 spekulierte die dänische Klatschpresse jedoch über eine mögliche Ehekrise, nachdem Frederik beim Essen mit einer mexikanischen Prominenten gesichtet worden war. Frederik und Mary ertrugen es stoisch.

Auf eine pompöse Krönungszeremonie wie im vergangenen Jahr in Großbritannien müssen das künftige Königspaar – und die Royalfans weltweit – allerdings verzichten.

In skandinavischer Zurückhaltung wird der König in Dänemark nur von der Ministerpräsidentin Mette Frederiksen ausgerufen. Frederik dürfte das entgegenkommen. Er gilt nicht als großer Redner.