Mehr als 840 Beamte beteiligt Polizei nimmt 31 Verdächtige bei Einsatz gegen Mafia-Organisation 'Ndrangheta fest

Polizisten aus Deutschland, Belgien und Italien haben bei einem Einsatz gegen eine Rauschgiftbande der kalabrischen Mafiaorganisation 'Ndrangheta 31 Verdächtige festgenommen.

Bei einem gemeinsamen Einsatz mit mehr als 840 Beamten und 53 Durchsuchungen wurden zudem Bargeld und andere Vermögenswerte in Höhe von 3,8 Millionen Euro beschlagnahmt, wie die europäische Polizeibehörde Europol am Montag mitteilte. In Deutschland sei die Polizei Frankfurt am Main an den Ermittlungen beteiligt gewesen.

Den Europol-Angaben zufolge wurden in Deutschland fünf Verdächtige festgenommen, in Italien 18 und in Belgien acht. Sie sollen ein Netzwerk aufgebaut haben, um hauptsächlich Kokain von Südamerika über mehrere europäische Häfen nach Deutschland und Italien zu schmuggeln. Zu diesem Zweck habe die Gruppe „in Deutschland Unternehmen gegründet, um den Drogenschmuggel zu erleichtern“.

Die 'Ndrangheta ist Italiens mächtigste Mafiaorganisation. Sie kontrolliert den Großteil des Kokainschmuggels nach Europa und ist weltweit in mehr als 40 Ländern aktiv.

Wegen ihres wirtschaftlichen Einflusses in Kalabrien und des enormen Vermögens, das sie angesammelt hat, haben die Strafverfolgungsbehörden es schwer, der Organisation das Handwerk zu legen. (AFP)