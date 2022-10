Mehrere Beamte suspendiert Polizeichef nach Stadiontragödie in Indonesien entlassen

Im Rahmen einer Untersuchung zu der Tragödie in einem Fußballstadion in Indonesien wurde der Polizeichef der Stadt Malang, Ferli Hidayat, am Samstagabend von seinem Amt entbunden. Das teilte der nationale Polizeisprecher Dedi Prasetyo am Montag auf einer Pressekonferenz mit.

Neun weitere Beamte wurden suspendiert, gegen mindestens 28 Polizeibeamte werde wegen mutmaßlicher Verstöße gegen die Berufsethik im Zusammenhang mit einer der schlimmsten Stadion-Katastrophen in der Geschichte des Fußballs ermittelt, sagte Prasetyo.

Bei der Massenpanik auf der Insel Java im Kanjuruhan-Stadion nach der Partie zwischen Arema Malang und Persebaya waren am Wochenende mindestens 125 Menschen ums Leben gekommen, etwa 300 weitere wurden teils schwer verletzt. Unter den Toten sind den Behörden zufolge auch 17 Kinder.

„Wir arbeiten schnell, aber mit Bedacht“, sagte Prasetyo. Die Ankündigung erfolgte, nachdem die Regierung in Jakarta am Montag eine Sondersitzung mit hohen Sicherheitsbeamten einberufen und dann die Einsetzung eines unabhängigen Expertenteams zur Klärung der Hintergründe angeordnet hatte.

Das „Joint Independent Fact Finding Team“ werde aus Regierungsbeamten, Vertretern des Fußballverbandes, Experten und Journalisten bestehen, sagte Sicherheitsminister Mohammad Mahfud.

„Das Team wird seine Arbeit voraussichtlich in zwei oder drei Wochen abschließen“, sagte Mahfud nach einem Treffen hochrangiger Minister und Sicherheitsbeamter. Die Regierung habe auch die nationale Polizei angewiesen, „in den nächsten Tagen“ gegen die Personen zu ermitteln, die für den Vorfall verantwortlich gemacht werden, und die Sicherheitsmaßnahmen zu bewerten. (dpa)

