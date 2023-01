Messerattacke im Regionalzug Staatsanwaltschaft erlässt Haftbefehl gegen mutmaßlichen Angreifer

Die Staatsanwaltschaft hat Haftbefehl gegen den Mann erlassen, der in einem Regionalzug bei Brokstedt (Schleswig-Holstein) zwei junge Menschen mit einem Messer getötet haben soll.

Der mutmaßliche Angreifer saß vor der Tat wegen einer anderen Messertat in Hamburg ein Jahr in Untersuchungshaft. Er sei am 18. August 2022 vom Amtsgericht Hamburg-St. Georg zu einem Jahr und einer Woche wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahls verurteilt worden, teilte Gerichtssprecher Kai Wantzen am Donnerstag mit.

Dem nicht rechtskräftigen Urteil zufolge hatte der heute 33-Jährige am 18. Januar 2022 einen Mann vor einer Hamburger Obdachlosenunterkunft mit einem Messer angegriffen und verletzt. Beide hätten in einer Schlange zur Essensausgabe gestanden und seien in Streit geraten.

Gegen das Urteil legte der 33-Jährige Berufung ein. Das Landgericht habe zunächst Nachermittlungen veranlasst, außerdem habe es terminliche Schwierigkeiten mit einem Sachverständigen gegeben. Deswegen habe ein Termin für einen neuen Prozess nicht angesetzt werden können.

Weil die Dauer der Untersuchungshaft die Strafe des Amtsgerichts zu überschreiten drohte, habe das Landgericht den Haftbefehl am 19. Januar aufgehoben. Da nur der Verurteilte Berufung gegen das Urteil eingelegt hatte, hätte das Landgericht keine längere Haftstrafe aussprechen dürfen, erklärte Wantzen.

Die beiden jungen Todesopfer kannten sich

Nach dem Messerangriff sind ebenfalls weitere Erkenntnisse zu den Opfern bekannt geworden. Zu Tode kamen eine 17-Jährige und ein 19-Jähriger aus der Region, wie Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Donnerstag in einer Sondersitzung des Landtags sagte. „Sie kannten sich.“

Am Morgen hatte die Ministerin das Alter des Mädchens noch mit 16 Jahren angegeben. Die Zahl der Verletzten hat Sütterlin-Waack ebenfalls aktualisiert. Demnach wurden dabei fünf Menschen und der Täter selbst verletzt. Zunächst war von sieben Verletzten die Rede gewesen.

Zwei Menschen haben lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Sie befänden sich ebenso wie ein drittes Opfer weiter im Krankenhaus, sagte die schleswig-holsteinische Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Donnerstag in Kiel. Drei Menschen seien noch im Krankenhaus, zwei davon wurden operiert, sagte Sütterlin-Waack. Zwei weitere Reisende seien bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Der Täter selbst wurde leicht verletzt. Der 33 Jahre alter staatenloser Palästinenser mit dem Namen Ibrahim A. soll kurz vor 15 Uhr vor der Ankunft im Bahnhof Brokstedt mit einem Messer auf Reisende losgegangen sein. Er sei noch kurz vor der Tat am Mittwoch in der Kieler Ausländerbehörde gewesen und habe eine Aufenthaltskarte beantragt, sagte Sütterlin-Waack. Von dort sei er zum Einwohnermeldeamt geschickt worden.

Tags zuvor zeigte sich die CDU-Politikerin bereits erschüttert über den Vorfall. „Das ist ganz furchtbar. Wir sind alle völlig erschrocken“, sagte sie im NDR. Sie sei „in Gedanken bei den Familien und Angehörigen der Opfer“, erklärte sie. Sie bedankte sich bei den Polizisten, die den Täter festnahmen, und bei allen Rettungskräften.

Sabine Sütterlin-Waack (CDU), Innenministerin von Schleswig-Holstein, spricht am Tatort zu den Medien nach der Messerattacke. © dpa/Jonas Walzberg

Eine Polizeisprecherin bestätigte am Donnerstag zudem, dass der Mann erst wenige Tage vor der Attacke aus dem Gefängnis entlassen worden sei. Es sei aber nicht klar, ob er eine reguläre Haftstrafe abgesessen habe oder in Untersuchungshaft gewesen sei

Mutmaßlicher Täter war offenbar bereits wegen Messerangriffs verurteilt

Nach Informationen des „Spiegels“ wurde Ibrahim A. bereits im vergangenen Jahr wegen eines Messerangriffs in Hamburg zu einer Gefängnisstrafe verurteilt.

Er habe deshalb vom 20. Januar 2022 bis zum 19. Januar dieses Jahres in U-Haft gesessen, schreibt das Nachrichtenportal unter Berufung auf den Hamburger Gerichtssprecher Kai Wantzen. Die Tat ereignete sich demnach am 18. Januar 2022 in der Schlange vor einer Essensausgabe für Wohnungslose. A. habe auf einen anderen Mann mehrfach eingestochen. Die Verletzungen seien „potenziell lebensgefährlich“ gewesen, sagte Wantzen. A. gab damals an, er habe vor der Tat in großen Mengen Kokain, Heroin und Alkohol konsumiert. Das Amtsgericht St. Georg verurteilte A. im August 2022 zu einem Jahr und einer Woche Gefängnis wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahls. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Das Landgericht Hamburg entschied am 19. Januar, A. sei umgehend aus der U-Haft zu entlassen. Die Dauer der U-Haft hatte nahezu das Strafmaß erreicht.

Einsatzkräfte der Polizei und Rettungsdienste sind an einem Bahnübergang in der Nähe von Bahnhof Brokstedt im Einsatz. © dpa/Jonas Walzberg

Einsatzkräfte vom Rettungsdienst sind am Bahnhof Brokstedt im Einsatz. © dpa/Jonas Walzberg

A. kam wohl 2014 nach Deutschland und hat zunächst in Nordrhein-Westfalen und dann in Schleswig-Holstein gewohnt. 2016 soll er subsidiären Schutz erhalten haben. Laut „Spiegel“ wurde aber ein Rücknahmeverfahren für den Schutztitel eingeleitet. A. soll im Raum Kiel gelebt haben.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa war der mutmaßliche Täter mehrere Jahre lang im nordrhein-westfälischen Euskirchen gemeldet und wurde in der Zeit mehrfach wegen verschiedener Straftaten auffällig.

Laut Sicherheitskreisen ging es unter anderem um Verfahren wegen Bedrohung, Körperverletzung, Sachbeschädigung, Ladendiebstahls und sexueller Belästigung. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.

Für Donnerstag (14.00 Uhr) ist eine Pressekonferenz zum Stand der Ermittlungen geplant.

Zeugen hielten den Angreifer fest

Am Mittwochnachmittag hatte die Polizei mehrere Notrufe von Fahrgästen erhalten. Auf Benachrichtigung wurde der Zug gestoppt, worauf sich das Geschehen auf den Bahnsteig verlagert habe, erklärte eine Sprecherin der Polizei. Nach Angaben der Polizei hielten Zeugen den Angreifer fest. Demnach sei es diesen unmittelbar nach der Tat gelungen, den Verdächtigen zu stoppen, bis die Einsatzkräfte eintrafen. Etwa 120 Fahrgäste seien in dem Zug gewesen.

Mit Bezug auf Sicherheitskreise berichtet die „Welt“, dass der mutmaßliche Täter bei seiner Festnahme einen stark verwirrten Eindruck gemacht haben soll.

Kräfte der Polizei und Spurensicherung an einem Bahnübergang am Bahnhof Brokstedt. © dpa/Jonas Walzberg

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) nannte den Messerangriff „eine erschütternde Nachricht“. Auf Twitter schrieb sie: „Die Hintergründe der Tat werden jetzt mit Hochdruck aufgeklärt.“

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sprach am Mittwochabend in Kiel von einer schrecklichen und sinnlosen Tat. „Schleswig-Holstein trauert - das ist ein furchtbarer Tag“, sagte Günther. Er denke an alle, die trauerten und um die Verletzten bangten. Er sei in Gedanken und Gebeten bei den Menschen, bei den Angehörigen.

Der Regierungschef dankte den Einsatzkräften für deren Arbeit und auch denen, die sich um die Passagiere und Zeugen im Zug sowie um die Verletzten gekümmert hätten. (dpa, AFP, Tsp)

Anmerkung: In einer früheren Version dieses Artikels hieß es, die Polizei habe die Information über das Alter der Opfer veröffentlicht. Dies war nicht korrekt und wurde korrigiert. Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen.

