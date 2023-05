Met-Gala in New York Würdigung für Karl Lagerfeld – Viele Gäste tragen Kleider des Modeschöpfers

Stelldichein der Stars in New York: Zur Met-Gala sind Prominente aus der Welt der Mode, der Musik und des Sports am Montagabend im Metropolitan Musem of Art zusammengeströmt. Motto des Abends war die Würdigung des 2019 verstorbenen Modeschöpfers Karl Lagerfeld, entsprechend fiel bei den weiblichen Stars die Kleiderwahl aus.

Die Schauspielerin Nicole Kidman erschien in einem Chanel-Kleid, das sie vor fast 20 Jahren bei Werbeaufnahmen für das Parfum Nummer 5 getragen hatte. „Ich bin so froh, dass ich es noch tragen kann“, gestand sie der Nachrichtenagentur AFP. Sängerin Dua Lipa trug eine cremefarbene Kreation (Titelbild), die Lagerfeld in den 1990er Jahren für Chanel kreiert hatte.

Serena Williams zum zweiten Mal schwanger

Serena Williams machte am Rande der Met-Gala ihre zweite Schwangerschaft öffentlich. Die 23-malige Grand-Slam-Gewinnerin postete am Montag (Ortszeit) bei Instagram Fotos von ihrem Mann und sich in ihrem Gala-Outfit und schrieb dazu: „Ich war so aufgeregt, als Anna Wintour uns drei zur Met-Gala eingeladen hat.“

Auf einigen der Fotos hat sie zudem ihre Hände so positioniert, dass diese ihren Baby-Bauch unter dem schwarzen Kleid betonen. „Wir sind zu dritt hier, unser Neuzugang“, sagte Williams. „Es geht mir gut. Ich kann atmen und aufhören, mich zu verstecken.“

Williams, die ihre Tennis-Karriere im vergangenen Jahr beendet hat, hat seit 2017 bereits eine Tochter. Weitere Gäste der exklusiven Veranstaltung waren unter anderem die Schauspielerin Penélope Cruz, die Sängerin Rita Ora, Ex-Tennis-Champion Roger Federer und die Models Giesele Bündchen, Cara Delevingne und Kate Moss.

Selbst geladene Gäste müssen für das Abendessen 50.000 Dollar (45.000 Euro) zahlen, nach 35.000 im Jahr 2022. Für einen Platz an einem von einem Mäzen gesponserten Tisch sind mindestens 300.000 Dollar fällig.

Traditionell findet die Met-Gala am ersten Montag im Mai statt. Die Einnahmen kommen der Modeabteilung des Museums zugute, die ihre Jahresausstellung dem deutschen Modemacher mit dem grauen Zopf und der dunklen Brille widmet. Etwa 150 seiner Kreationen und seine Skizzen dazu sollen vom 5. Mai bis zum 16. Juli 2023 in dem Museum gezeigt werden. (AFP/dpa)