Minus 17 Grad in Thüringen Wetterdienst registriert bisher kälteste Nacht des Winters

Die Nacht zum Mittwoch ist die bisher kälteste in diesem Winter gewesen. Es gab in ganz Deutschland Dauerfrost, und es wurden Temperaturen weit unter null Grad gemessen. Es sei allerdings „nichts Rekordverdächtiges dabei gewesen letzte Nacht“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes der Deutschen Presse-Agentur.

Der kälteste Ort war demnach Bad Berka in Thüringen mit minus 17,2 Grad. Am Brocken im Harz und in Wernigerode in Sachsen-Anhalt wurden minus 15,1 und minus 14,4 Grad gemessen. Auch für die Nacht zu Donnerstag erwartet der Wetterdienst Dauerfrost und „knackig kalte“ Temperaturen.

Wetterausblick: Bis zum Wochenende bleibt es eisig und glatt

In den kommenden Tagen gibt es weiterhin eisige Temperaturen in Deutschland, meldet der Deutsche Wetterdienst. Ein Hoch mit Zentrum nahe Schottland bestimmt unser Wetter. An dessen Südostflanke gelangt weiterhin mit einer östlichen Strömung trocken-kalte Luft arktischen Ursprungs zu uns. Ab dem Vormittag bleibt es deutschlandweit niederschlagsfrei. Glättegefahr bestehe vor allem in der ersten Tageshälfte.

Am Donnerstag soll es in der Nordhälfte grau werden, während in der Südhälfte vielerorts die Sonne scheint, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch. Die Höchstwerte liegen zwischen null und plus vier Grad, im Südosten bleibt es etwas kälter.

Mildere Temperaturen entschädigen für verhangenes Wochenende

Nachts soll es vor allem in Sachsen und Thüringen etwas schneien. Im Osten und an den Alpen ist mit teils strengem Frost und Temperaturen bis -15 Grad zu rechnen. Am Freitag erwartet der DWD zunehmend trüberes Wetter und nur noch wenige Auflockerungen. Bei maximal null bis fünf Grad soll es nur noch in den Mittelgebirgen Dauerfrost geben.

Zu Beginn des Wochenendes gibt es im Norden und in der Mitte des Landes viele Wolken und etwas Regen, Schneeregen oder Schnee. Im Süden soll es am Samstag heiter bis sonnig und trocken werden. Maximal gibt es Temperaturen zwischen dem Gefrierpunkt und plus sechs Grad. (dpa)