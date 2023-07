Mit rohem Fisch und Regenwasser überlebt Fischer retten Schiffbrüchigen nach zwei Monaten im Pazifik

Mit Regenwasser und rohem Fisch haben ein in Seenot geratener Australier und sein Hund rund zwei Monate im Pazifik überlebt. „Ich habe nur eine Angelausrüstung“, sagte Tim Shaddock einem seiner Retter zur Begrüßung in einem Video, das vom australischen Fernsehsender 9News veröffentlicht wurde.

Der 51-Jährige aus Sydney und seine Hündin Bella waren demnach im April von der mexikanischen Küstenstadt La Paz zu einer rund 6000 Kilometer langen Reise nach Französisch-Polynesien im Südpazifik aufgebrochen.

Doch nach wenigen Wochen wurde der Katamaran bei rauem Seegang beschädigt und seine Elektronik lahmgelegt. Das Boot trieb fortan mit seinen beiden Insassen manövrierunfähig durch den Ozean.

In einer spektakulären Rettungsaktion, die an den Tom-Hanks-Film „Cast Away - Verschollen“ erinnert, wurden Shaddock und Bella schließlich von einem mexikanischen Thunfisch-Trawler aus dem Meer geholt.

Ein Helikopter des Fischerboots hatte den Katamaran bei der Ausschau nach Fischen gesichtet, berichtet die BBC. Der Mann mit dem struppigen Bart sei demnach deutlich abgemagert, aber bei klarem Verstand gewesen. Ein Arzt an Bord bestätigte 9News, dass es dem Mann gesundheitlich soweit gut gehe.

Er habe eine ziemliche „Tortur“ hinter sich, sagte er seinen Rettern in einem zweiten Video. „Ich brauche jetzt einfach nur Ruhe und gutes Essen.“ Nach Angaben der BBC sei der Trawler auf dem Weg zurück nach Mexiko. (mit AFP)