Mordkommission aus Los Angeles ermittelt Fass mit einer Leiche am Strand im kalifornischen Malibu entdeckt

An einem Strand im beliebten Nobelort Malibu im US-Bundesstaat Kalifornien ist am Montag eine männliche Leiche in einem Fass gefunden worden. Angestellten der Gemeinde hatten das verschlossene 200-Liter-Fass bereits am Sonntagabend entdeckt, als es im Wasser einer Lagune trieb, wie der lokale Sender ABC7 berichtete.

Mordkommissare des Los Angeles County Sheriffs hätten die Ermittlungen aufgenommen, teilte die Behörde mit. Sie machte allerdings keine Angaben zur Identität des Toten und zu dessen Todesursache.

Der Strand von Malibu befindet sich weniger als eine Stunde von der Millionenstadt Los Angeles entfernt. Zahlreiche Prominente, darunter der Frontsänger der Band „Coldplay“, Chris Martin, und Hollywood-Schauspieler:innen Julia Roberts und Leonardo DiCaprio leben dort. (AFP)