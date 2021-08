Mats (32) und Cathy Hummels (33) haben sich nach einem Bericht der „Bild am Sonntag“ (BamS) zufolge nach 14 Jahren getrennt. Das Blatt beruft sich auf Fußballerkreise. Demnach will sich das Ehepaar scheiden lassen. Wie die BamS weiter schreibt, sagte Cathy Hummels auf eine Anfrage zu ihrem Ehe-Aus: „Kein Kommentar.“ Fußball-Profi Mats Hummels ließ die Anfrage demnach unbeantwortet.

Es hatte in den vergangenen Monaten immer wieder Gerüchte gegeben, die beiden hätten sich getrennt. Dem Bericht zufolge soll das einstige Traumpaar derzeit versuchen, eine möglichst harmonische Einigung zu finden – vor allem im Hinblick auf das Wohl ihres gemeinsamen Sohnes Ludwig (3). „An erster Stelle steht für uns immer das Glück unseres Kindes. Wir halten als Familie zusammen“, betonte Cathy stets.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Gemeinsame Auftritte der Beiden in der Öffentlichkeit und Fotos des Paares in den sozialen Medien wurden weniger. Auf ihre Ehe angesprochen, sagte Cathy im vergangenen Oktober gegenüber der „Bild“: „Wir sind nicht getrennt. Selbst wenn es immer mal wieder schwierig ist, arbeiten wir an uns. Es ist eben so wie bei jedem anderen normalen Ehepaar auch. Wir haben Ups and Downs.“

Die Beziehung der beiden hatte 2007 in München begonnen, wo Mats Hummels beim FC Bayern München spielte. Damals lernte er die Studentin Cathy Fischer kennen. Im Juni 2015 heiratete das Paar in München, drei Jahre später kam Sohn Ludwig zur Welt.

Mats Hummels hat eine erfolgreiche Zeit als Abwehrspieler im Profi-Fußballer hinter sich: Er wird sechsmal deutscher Meister, dreimal Pokalsieger und gewinnt schließlich 2014 mit der Nationalmannschaft den Weltmeister-Titel.

Mats und Cathy Hummels nach dem WM-Sieg 2014 in Brasilien. Foto: Imago Images/Sven Simon

Cathy Hummels bleibt nicht nur Spielerfrau. 2008 zog sie wegen Mats Hummels ersten Wechsels zu Borussia Dortmund mit ihm ins Ruhgebiet, studierte Wirtschaft (Abschluss 2,3) und arbeitete als Reporterin für Lifestyle-TV-Formate. 2015 tanzte sie bei der RTL-Show „Let‘s Dance“.

Danach etablierte sich Cathy als Influencerin und Unternehmerin. Gerade läuft die zweite Staffel der TV-Show „Kampf der Realitystars“ mit ihr als Moderatorin, zudem arbeitet sie an ihrem zweiten Buch über mentale Gesundheit und hat eine Fernsehrolle bei der RTL-Vorabend-Serie „Unter Uns“ ergattert. 2020 veröffentlichte sie ihren Bestseller „Mein Umweg zum Glück“, in dem sie ihre Depressionen thematisiert.

2019 wechselte Mats Hummels nach drei Jahren beim FC Bayern zurück zum BVB. Er baute sich ein Leben in Dortmund auf, wohnt dort in einem Haus am Phoenix-See. Die bei Dachau geborene Cathy blieb mit Sohn Ludwig in München. Cathy und Mats Hummels führten eine Fernbeziehung. Wie die „Bunte“ schreibt, bestätigte Cathy Hummels im Juli: „Weil immer so viele fragen. Ja, ich bin viel alleine mit Ludwig und Moon.“ Moon ist ihr Hund, den sie vor wenigen Monaten adoptierte. „Aber so what? Ich liebe meine Babies mehr als alles andere auf der Welt.“

Mehr zum Thema Cathy Hummels berichtet über ihre Depressionen „Man kann damit leben“

Sollte es zu einer Scheidung kommen, dürfte es auch um viel Geld gehen. Das Vermögen von Mats Hummels wird der BamS zufolge auf mehr als 60 Millionen Euro geschätzt, allein beim BVB erhält er derzeit rund zehn Millionen Euro im Jahr. Hinzu kommen Immobilien sowie Werbeverträge. (Tsp)