Nach wochenlanger Dürre Starke Winde fachen zahlreiche Brände in Griechenland an

Nach mehreren regenarmen Wochen und Temperaturen um die 40 Grad sind in Griechenland am Freitag nach Angaben der Feuerwehr 45 Brände ausgebrochen. „Stellenweise erreichen die Böen 95 Kilometer in der Stunde“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr im griechischen Rundfunk (ERT). Betroffen waren die Halbinsel Peloponnes, die Insel Kefalonia und mehrere Regionen Mittelgriechenlands.

Einige Dörfer mussten evakuiert werden. Verletzte wurden zunächst nicht gemeldet und touristische Anlagen waren nicht betroffen, berichteten Reporter aus den von den Bränden heimgesuchten Regionen. „Melden Sie bitte sofort jede Rauchbildung“, rief der Feuerwehrsprecher die Bevölkerung auf. Die Brandgefahr werde auch am Wochenende sehr hoch sein, hieß es. (dpa)