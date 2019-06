Pünktlich zum Start der heißen Jahreszeit gehen New Yorks Behörden gegen Eis-Verkäufer in der Metropole vor. Bei der „Operation Schmelze“ wurden Dutzende Eis-Trucks beschlagnahmt, wie lokale Medien am Mittwochabend (Ortszeit) berichteten. Demnach hätten die Besitzer die Zahlung von Strafzetteln wegen falschen Parkens systematisch verweigert, bis sich etwa 22 000 Strafen über insgesamt 4,5 Millionen Dollar (knapp vier Millionen Euro) angesammelt hatten. Laut „New York Times“ wurden 34 Wagen abgeschleppt, nach 12 Weiteren werde noch gesucht.

Fahrbahre Essensstände sind in New York sehr beliebt. Gerade aber in Geschäftsvierteln und bei Touristenattraktionen in Manhattan stehen sie aus Mangel an Parkplätzen aber oft im Halteverbot. Die folgenden Strafzettel werden von den Betreibern meist als geschäftliche Ausgabe hingenommen. (dpa)