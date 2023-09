Polizei setzt Wasserwerfer ein Klimaaktivisten blockieren erneut Autobahn in Den Haag

Hunderte Klimaaktivisten haben am Montag in Den Haag erneut eine Autobahn nahe des niederländischen Parlaments- und Regierungsviertels vorübergehend blockiert. Die Polizei setzte nach eigenen Angaben Wasserwerfer ein, um die Demonstranten von der Autobahn zu vertreiben.

Wie schon am Wochenende wurden die Aktivisten aufgefordert, ihre Demonstration gegen die Energiepolitik der Regierung unweit des Hauptbahnhofs von Den Haag abzuhalten, wo dies legal war. Aktivisten, die den Anweisungen der Polizei keine Folge leisteten, wurden in Absprache mit dem Bürgermeister festgenommen.

Am Samstag und Sonntag hatten bereits mehrere Tausend Demonstranten die Autobahn A12 zeitweise blockiert. An beiden Tagen setzte die Polizei Wasserwerfer gegen die Gruppe Extinction Rebellion ein. Teilnehmer an der Blockade wurden festgenommen, kamen meist aber schnell wieder auf freien Fuß. Nur gegen einige wenige wurden laut Polizei Strafverfahren eingeleitet.

Eigenen Angaben zufolge will Gruppe die A12 solange täglich blockieren, bis in den Niederlanden sämtliche staatlichen Subventionen für fossile Brennstoffe wie Kohle, Öl und Gas gestrichen werden. Die Gruppe wirft der Regierung vor, ein Versprechen zum Abbau von Steuervergünstigungen und anderen Subventionsformen für die Luft- und Schifffahrt sowie die Stromerzeugung mit fossilen Energieträgern und die Ölförderung nicht einzuhalten. (dpa)