Polizei stürmte Wohnung 17-Jähriger vor Wohnblock in Hamburg erstochen

In Hamburg ist ein 17-Jähriger bei einem Streit vor einem Wohnblock erstochen worden. Nach Erkenntnissen der Polizei ereignete sich das Verbrechen am Donnerstagabend auf dem Vorplatz eines größeren Wohngebäudes im Stadtteil Billstedt. Nach einem tatverdächtigen Mann wurde gesucht, dieser befand sich aber am Freitag weiter auf der Flucht.

Nach Angaben der Beamten wurde der 17-Jährige bei einer Auseinandersetzung mutmaßlich mit einem Messer lebensgefährlich verletzt und flüchtete danach noch zu einer nahen Straße, wo Passanten auf ihn aufmerksam wurden. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er später aber starb.

Einsatzkräfte der Polizei stehen im Stadtteil Billsted hinter einer Absperrung mit Flatterband der Polizei. Bei einer Attacke in Hamburg-Billstedt wurde ein 17-Jähriger durch Messerstiche verletzt und erlag später den Verletzungen. © dpa

Spezialkräfte der Polizei durchsuchten auch eine Wohnung in der Nähe, stießen aber nicht auf den Täter. „Die Maßnahmen führten bislang nicht zum Antreffen eines Tatverdächtigen“, teilten die Beamten in der Hansestadt am Freitag mit. Eine Mordkommission nahm Ermittlungen zu den Hintergründen des Verbrechens auf. (AFP)