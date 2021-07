Es war der erste Abend an die Diskothek Aspen Valley im niederländischen Enschede wider öffnen durfte. Ein Segen für die Club-Betreiber und für die Discogänger. Doch gleich am ersten Öffnungstag haben sich 165 von etwa 600 Menschen, die vergangene Woche im Aspen Valley feierten, mit dem Coronavirus infiziert. Dies bestätigte der Städtische Gesundheitsdienst (GGD) von Twente am Sonntag, berichtet „De Standaard“.

Die Partygänger mussten jedoch einen negativen Test oder einen Impfpass vorlegen können. Außerdem konnte man nur mit einem Ticket eintreten. Nun wird spekuliert, dass Besucher QR-Codes untereinander ausgetauscht haben, um ohne ein zuvor bezahltes Ticket in den Club zu kommen.

Unklar ist aber weiterhin, ob sich alle 165 Infizierten in der Disco angesteckt haben. Ebenfalls noch nicht bekannt ist, ob durch die Infektion auch Menschen erkrankt sind. Der Städtische Gesundheitsdienst ist nun weiterhin mit der Quellen- und Kontaktrecherche der Besucher beschäftigt.

Alle Anwesenden wurden zudem aufgefordert, sich testen zu lassen, auch wenn sie keine Symptome zeigen. Darüber hinaus bittet die GGD die Besucherinnen und Besucher, zu Hause zu bleiben, bis die Ergebnisse vorliegen, heißt es.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Niederlande liegt aktuell bei 34. Das geht aus Tagesspiegel-Daten hervor. Im Vergleich zur Vorwoche verzeichnete das Land 1215 neue Fälle. Das macht ein Plus von 35,2 Prozent. In Deutschland liegt die Inzidenz aktuell bei fünf und die Zahl der Neuinfektionen sankt auf 414 - 13,5 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche.