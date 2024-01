Regional bis zu 15 Grad minus Die neue Woche startet mit viel Frost und auch Sonne

In den meisten Bundesländern enden die Weihnachtferien – und die neue Schul- und Arbeitswoche beginnt mit sonnigem und kaltem Wetter. An den Alpen und am Bodensee sowie im Norden wird es nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag noch stärker bewölkt sein und ein paar Schneeflocken geben. Sonst ist es größtenteils niederschlagsfrei und auch sonnig.

Die Höchstwerte werden zwischen minus vier und null Grad liegen, teilten die Metrologen am Sonntag mit. Im Bergland und ganz im Osten Deutschlands können aber auch Temperaturen von minus acht Grad erreicht werden.

In der Nacht zum Dienstag soll es laut DWD größtenteils klar werden – bei Tiefstwerten von bis zu minus neun Grad. Gebietsweise müsse auch mit strengem Frost bis minus 15 Grad gerechnet werden.

Der Winter hat auch Berlin und Brandenburg fest im Griff

Im Norden und am Bodensee werde es wolkig, teils bedeckt und niederschlagsfrei. Sonst wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes am Dienstag bundesweit viel Sonne bei Dauerfrost geben.

Der Winter hat auch Berlin und Brandenburg fest im Griff. Im Norden Brandenburgs und später auch in den westlichen Landesteilen fallen am Sonntag vereinzelt Schneeschauer. Lokal könnte nach DWD-Prognosen ein wenig Schnee als Neuschnee liegen bleiben. Die Höchstwerte liegen bei kalten minus 3 bis 0 Grad.

Zu Beginn der Nacht fallen vereinzelte Schneeschauer von der Prignitz über das Havelland bis zum Fläming und teilweise im Berliner Raum. Später ziehen die Schauer Richtung Westen.

Es kühlt weiter ab auf minus 5 bis minus 9 Grad, bei wenig Wolken wird es noch kälter bis minus 13 Grad. Am Montag scheint die Sonne und es fällt kein Schnee mehr. Mit minus 6 bis minus 3 Grad wird es noch kälter als am Vortag.

Die Nacht zu Dienstag wird klar und frostig bei minus 9 bis minus 13 Grad, über Schnee bis minus 15 Grad. Am Dienstag zeigt sich die Sonne, erst am Abend ziehen Wolken auf bei minus 5 bis minus 3 Grad. (dpa)