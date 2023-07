Ein Blitz schlägt niemals zweimal an der gleichen Stelle ein - bis er es doch tut: In der Schweiz haben ein Polizist und ein Hubschrauberpilot zwei durch einen Blitz verletzten Menschen geholfen und sind dabei selbst von einem Blitz getroffen worden, wie die Schweizer Polizei am Freitag mitteilte.

Den Angaben zufolge wurden ein 51-jähriger Mann und ein 16-jähriger Jugendlicher bei der Arbeit auf einem Feld in Ménières im Kanton Freiburg im Westen des Landes von einem Blitz getroffen. Beide wurden verletzt, der 51-Jährige schwer. Rettungskräfte betreuten sie, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Während der Rettungsaktion für die Verletzten schlug ein weiterer Blitz ein, wie es von der Polizei hieß. Dieser traf einen Polizisten und den Hubschrauberpiloten, beide blieben unverletzt. Sie seien von den Rettungskräften vor Ort versorgt worden, teilte die Polizei mit. Die beiden Verletzten wurden den Angaben zufolge ins Krankenhaus gebracht.

Erst in der vergangenen Woche war im gleichen Kanton eine Frau von einem Blitz getroffen worden, wie die Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Sie wurde demnach schwer verletzt. (AFP)