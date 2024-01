Schülerin in St. Leon-Rot getötet Polizei nimmt 18-Jährigen nach Gewalttat an Gymnasium fest

Nach dem gewaltsamen Tod einer Schülerin an einer Schule in St. Leon-Rot nahe Heidelberg (Baden-Württemberg) ist ein 18-jähriger Schüler gefasst worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der junge Erwachsene soll zuvor eine ebenfalls 18-Jährige an dem Gymnasium getötet haben. Nach derzeitigem Stand werde von einer Beziehungstat ausgegangen. Weitere Details zum Opfer oder zum mutmaßlichen Täter, einem Schüler, sind noch nicht bekannt.

Zuvor war die Polizei mit zahlreichen Fahrzeugen angerückt und hatte die betroffene Schule nach einem Großalarm evakuiert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Betroffen waren rund 600 Schülerinnen und Schüler. Das berichtete ein dpa-Reporter vor Ort unter Berufung auf Polizeiangaben. Die Kinder seien in einer Veranstaltungshalle gegenüber der Schule untergebracht worden und würden nun sukzessive von den Eltern abgeholt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Schwer bewaffnete Polizisten hätten die Schule durchsucht. Die Lage sei mittlerweile ruhig. Im Obergeschoss der Schule seien Kriminaltechniker der Polizei unterwegs.

Eine weitere Gefahr für die Kinder und Jugendlichen sowie für weitere Personen bestehe nach aktuellen Erkenntnissen nicht. Rettungskräfte sowie ein Hubschrauber seien im Einsatz.

Spezialeinsatzkräfte der Polizei sind an einer Schule im Einsatz. © dpa/René Priebe

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sind Notfallseelsorger, 15 bis 20 Polizeifahrzeuge und Kriminalpolizei sowie Feuerwehr vor Ort.

Das betroffene Löwenrot-Gymnasium wurde 1998 als Privatgymnasium Leimen mit einer Elterninitiative gegründet. Derzeit werden nach Angaben der Schule dort 685 Schüler von 85 Lehrkräften unterrichtet.

Die Tat erinnert an eine andere Gewalttat im vergangenen November in Offenburg. Damals hatte ein 15 Jahre alter Schüler einen Gleichaltrigen in einer sonderpädagogischen Schule erschossen. Der Angriff des Deutschen hatte sich nach Polizeiangaben in der 9. Klasse des Tatverdächtigen abgespielt.

Der 15-jährige Schüler war demnach in sein Klassenzimmer gekommen und hatte seinem Mitschüler mit einer Handfeuerwaffe in den Hinterkopf geschossen. (dpa)