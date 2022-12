Schwere Vergiftungen durch gepanschten Schnaps Mindestens 38 Tote in Indien

Mindestens 38 Menschen sind in Indien nach dem Konsum von gepanschtem Schnaps gestorben. Die ersten Opfer seien am Dienstag mit Magenkrämpfen, Erbrechen und Sehstörungen in Krankenhäuser des östlichen Bundesstaates Bihar gekommen, teilten örtliche Behörden am Donnerstag mit.

Einige der Patienten seien erblindet. Etwa ein Dutzend Verdächtige seien wegen der illegalen Herstellung von Alkohol festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher. Zudem seien zwei mutmaßlich beteiligte Polizisten suspendiert worden.

Im Bundesstaat Bihar sind Konsum, Verkauf und Produktion von alkoholischen Getränken seit 2016 verboten. In Indien kommen jedes Jahr Hunderte zumeist arme Menschen ums Leben, weil sie gepanschten Schnaps getrunken haben. Dieser ist billiger als kommerziell hergestellter, ist aber oft mit Methanol oder anderen Substanzen versetzt, die zu schweren Vergiftungen führen können. (dpa)

