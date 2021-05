Die Sehnsucht nach Sonne ist groß, nach mehr als einem Jahr Pandemie wollen viele Menschen nur noch raus aus dem Corona-Alltag. Doch nachdem der Urlaub genehmigt ist, stellen sich in diesem Jahr zunächst viele Fragen: Wohin kann ich überhaupt reisen? Was gilt es zu beachten: Ist ein negativer PCR-Test vonnöten, eine vollständige Impfung, muss ich zuhause oder am Urlaubsort erstmal in Quarantäne? All das sind Umstände, die die Suche nach dem passenden Urlaubsziel beeinflussen und erschweren.

Die Webseite der-reisemanager.com verspricht nun, Urlaubern einen Großteil der mühseligen Recherche abzunehmen: Der Anbieter hat die erste kostenlose Anwendung für Verbraucher auf den Markt gebracht, ein „Informationsportal rund um Urlaubsreisen während Covid-19“.

Auf der Seite kann eine individuelle Reise geplant werden, mit einem Klick lassen sich die Ein- und Ausreisebeschränkungen beliebter Reiseziele öffnen und Neuigkeiten um das Reisen, die Corona betreffen, abrufen. Bald soll es für die Seite auch Push-Benachrichtigungen geben.

Die Firma A3M hat in der Vergangenheit Risikoanalysen für Touristik-Firmen durchgeführt, um diese mit Kriseninformationen und Frühwarnungen zu ihren organisierten Reisen zu versorgen. Auf die Idee kamen die Gründer durch die Tsunami-Katastrophe im Jahr 2004, nun sollen erstmals Verbraucher von ihrer Erfahrung profitieren.

Auf der Seite lassen sich Einreisebeschränkungen, Beschränkungen vor Ort, Ausreise- und Wiedereinreisebestimmungen nach Deutschland ebenso abfrage wie die Regelungen im jeweiligen Bundesland.

Die Seite bietet Hilfestellung, wenn sowohl Reisezeitraum als auch Ziel bereits feststehen, oder aber, wenn nur das Ziel oder der Zeitraum entschieden sind. Mithilfe von Filtern können bestimmte Regionen ausgeschlossen und Entscheidungen erleichtert werden.

Zu diesen Filtern gehören beispielsweise „Kein Covid19 Test nötig“ oder „Keine Quarantäne-Pflicht“. Außerdem können Reisende auf einer interaktiven Weltkarte einsehen, wo eine Reise möglich oder nicht möglich ist, wo es Einschränkungen oder etwa eine unsicher Datenlage gibt. Bislang ist die Karte in großen Teilen pink-schwarz gefärbt. Das bedeutet, dass eine Reisewarnung (schwarz) vorliegt oder die Einreise nicht möglich ist (pink). (tsp)