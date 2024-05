Spaziergänger entdeckten Leiche in Franken 18-Jähriger erschießt Vater bei Jagdausflug – und stellt sich danach selbst

Bei einem Jagdausflug im bayerischen Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim soll ein 18 Jahre alter Mann seinen Vater erschossen haben.

Spaziergänger entdeckten die Leiche des 54-Jährigen am Mittwoch südlich der Gemeinde Burgbernheim, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Donnerstag in Nürnberg mitteilte. Es sei davon auszugehen, dass der Mann während des Jagdausflugs erschossen worden sei.

Sohn hatte via Telefon die Mutter informiert

Beinahe zeitgleich mit dem Fund des Leichnams meldete sich den Angaben zufolge die Ehefrau des Toten und Mutter des mutmaßlichen Todesschützen bei der Polizei und gab an, dass ihr Sohn ihr am Telefon mitgeteilt habe, den Vater erschossen zu haben.

Der Heranwachsende stellte sich kurz danach in Baden-Württemberg der Polizei, in seinem Auto fanden die Beamten ein Gewehr. Ein weiteres Gewehr wurde noch gesucht, unter anderem sollten dazu Polizeitaucher nahe dem Tatort Weiher absuchen.

Die Hintergründe der Tat müssen noch ermittelt werden. Der 18-Jährige sollte noch am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen die beiden Männer auffielen oder die Schussgeräusche hörten. (AFP)