Stallbrand verursacht Millionenschaden Mehr als 900 Schweine in Niederbayern getötet

Bei einem Stallbrand in Niederbayern sind mehr als 900 Schweine verendet. Bei dem Feuer in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Pfeffenhausen im Landkreis Landshut entstand in der Nacht zum Sonntag ein Schaden in Millionenhöhe, wie das Polizeipräsidium in Straubing mitteilte. Die Ursache war zunächst unbekannt.

Das Feuer brach am späten Samstagabend in einer Scheune aus, in der Hopfen gelagert wurde. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Gebäude bereits voll in Flammen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten ein Übergreifen auf ein daneben liegendes Stallgebäude, in dem knapp tausend Schweine gehalten wurden, nicht verhindern. Die Tiere wurden beim Einsturz der Dachkonstruktion darunter begraben.

Ein weiterer Schweinestall mit ebenfalls mehreren hundert Tieren konnte durch die Feuerwehr vor dem Brand bewahrt werden. Menschen wurden nicht verletzt. Brandfahnder der Kriminalpolizei nahmen die Ermittlungen zur Brandursache auf. (AFP)