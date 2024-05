Starkregen, Gewitter und Sturm nicht nur im Saarland Unwettergefahr noch nicht gebannt

Nach einem Pfingstwochenende voller Regen und Hochwasser ist für die Menschen im Saarland am Dienstag offenbar keine Entspannung in Sicht. Zwar blieben Unfälle und größere Polizeieinsätze im Zusammenhang mit dem Unwetter in der Nacht aus, wie ein Sprecher der Polizei in Saarbrücken am Morgen sagte.

Doch die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) warnen für Dienstag erneut vor Dauerregen vom Nordschwarzwald bis zur Eifel. Eine Tiefdruckzone bringt demnach von Süden her teils unwetterartige Gewitter und Starkregen nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland. Vereinzelt sei sogar extrem heftiger Starkregen mit bis zu 80 Litern pro Quadratmeter möglich.

Die Unwetterfront verschiebt sich wohl auch in Richtung Norden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag ankündigte.

Auch mit Hagel und Sturmböen muss in der nächsten Zeit noch gerechnet werden. © IMAGO/Bernd März/IMAGO/Bernd März

Das betroffene Gebiet zog sich von Ostbayern über Hessen bis nach Nordrhein-Westfalen. Ein anderer Niederschlagschwerpunkt lag im Saarland sowie in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg.

Ab dem frühen Nachmittag werden teils heftige Gewitter in einem Streifen von Südost- und Ostbayern über Hessen bis in das nördliche Rheinland-Pfalz und nach Nordrhein-Westfalen erwartet, wie der DWD am Dienstagmorgen mitteilte.

Starkregen mit bis zu 25 Litern pro Quadratmeter können demnach auftreten, örtlich ist auch Starkregen mit 25 bis 40 Liter pro Quadratmeter möglich. Auch mit Hagel und Sturmböen ist zu rechnen. In der Nacht zu Mittwoch dürften sich Starkregen und Gewitter laut DWD dann in den Nordosten Deutschlands verlagern.

Wie geht es weiter?

Der Norden und Nordosten blieben am Dienstag noch außen vor, wie Meteorologe Marco Manitta berichtete. „Hier besteht erst am Mittwoch Unwettergefahr durch Gewitter und kräftige Regenfälle, während der Rest des Landes aufatmen kann.“ Wie geht es weiter? „Leider bleibt das Unwetterpotenzial auch in den nächsten Tagen erhöht. Eine längere trockene Witterungsphase ist nicht in Sicht.“

Am Mittwoch liegt der Vorhersage zufolge der Schwerpunkt der Starkregenfälle und Gewitter von Schleswig-Holstein bis nach Vorpommern und zur Uckermark. Dort seien erneut Unwetter mit 30 bis 50 Litern Regen pro Quadratmeter in kurzer Zeit möglich.

Am Donnerstag rechnet der DWD im Raum Vorpommern noch örtlich mit Stark- oder Dauerregen bei Regenmengen zwischen 20 und 40 Litern pro Quadratmeter in mehreren Stunden.

Am Freitag verschiebt sich die Front wieder etwas nach Süden. Der Schwerpunkt liegt dann voraussichtlich in Nordrhein-Westfalen und dem Norden von Rheinland-Pfalz. Am Samstag hält der DWD vor allem in der Nordhälfte lokal schwere Gewitter mit Starkregen für wahrscheinlich. (dpa)