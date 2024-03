Tasche mit Geld und Schmuck Trickbetrüger bringen 89-Jährige in Nordrhein-Westfalen um 140.000 Euro

Mit einem sogenannten Enkeltrick ist eine 89 Jahre alte Frau in Nordrhein-Westfalen um fast 140.000 Euro betrogen worden.

Wie die Polizei in Aachen am Mittwoch mitteilte, rief ein Unbekannter am Dienstag bei der Seniorin an und gab sich als Enkel der Frau aus. Die 89-Jährige aus Würselen bei Aachen bemerkte erst später, dass es sich um einen Betrug handelte.

In dem Telefonat habe der Mann schluchzend geschildert, dass er einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution hinterlegen müsse.

Nur knapp zwei Stunden später übergab die 89-Jährige eine Tasche mit Geld und Schmuck an eine vermeintliche Anwältin des Manns. (AFP)