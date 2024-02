Tat gefilmt Jugendliche prügeln in NRW auf Obdachlose ein – 58-Jähriger stirbt

Drei Jugendliche im Alter von 15, 16 und 17 Jahren haben Anfang Februar in Moers in Nordrhein-Westfalen zwei obdachlose Männer auf offener Straße attackiert. Acht Tage später starb einer der Männer im Krankenhaus, wie die Polizei in Duisburg und die Staatsanwaltschaft Kleve am Freitag mitteilten. Derzeit wird geprüft, ob die Verletzungen durch den Angriff den Tod des 58-Jährigen verursachten.

Bisherigen Ermittlungen zufolge soll der 15-Jährige einem der Männer, einem 51-Jährigen, zuerst mehrfach Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Danach habe er dem 58-Jährigen gegen den Kopf getreten, hieß es.

Der 17-Jährige habe den ersten Mann gewaltsam zu Boden gestoßen, woraufhin der 15-Jährige auch gegen dessen Kopf getreten habe. Der 17-Jährige habe dann auch den 58-Jährigen zu Boden gestoßen, der 15-Jährige habe noch einmal gegen den Kopf des Manns getreten.

Der 16-Jährige habe die Tat gefilmt. Ein Zeuge, der das Video einen Tag später auf dem Handy eines Arbeitskollegen sah, verständigte den Angaben zufolge die Polizei und gab Hinweise.

Gegen den 15-Jährigen wurde ein Haftbefehl wegen des Verdachts der gemeinschaftlichen gefährlichen Körperverletzung erlassen. Die Leiche des 58-Jährigen wird gerichtsmedizinisch untersucht. Die Ermittlungen liefen noch, hieß es. (AFP)