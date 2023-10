Tödlicher Unfall Mann stürzt in Nordrhein-Westfalen aus einem Fahrgeschäft und stirbt

Ein 39-jähriger Mann ist auf einer Kirmes in Nordrhein-Westfalen aus einem Fahrgeschäft in die Tiefe gestürzt und gestorben. Das Unglück ereignete sich am Sonntag in Schloß Holte-Stukenbrock, wie die Polizei Gütersloh am Abend mitteilte.

Bei dem Fahrgeschäft handelt es sich demnach um einen Hindernisparcour mit einem sogenannten Free-Fall-Tower in etwa zehn Meter Höhe. Den Ermittlungen zufolge betrat der Mann den Bereich des Turmes und stürzte beim Zurücktreten in die Tiefe.

Er erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Ob es sich um einen Kirmesgast oder einen Mitarbeiter handelte, war zunächst noch unklar. Die Ermittlungen dauerten zunächst an. (AFP)