„Tornado nicht ausgeschlossen“ Deutscher Wetterdienst warnt vor Gewittern und „umherfliegenden Gegenständen“

Nach einem gewittrigen Freitag soll sich das Wetter am Wochenende allmählich beruhigen.

Insbesondere vom Oberpfälzer Wald bis in die Lausitz treten ab Freitagmittag noch einzelne schwere Gewitter auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Demnach können bis zu fünf Zentimeter große Hagelkörner fallen, dazu werden schwere Sturm- bis Orkanböen und heftiger Starkregen erwartet.

„Zudem kann im Osten ein vereinzelter Tornado nicht ganz ausgeschlossen werden“, sagte DWD-Meteorologe Sebastian Schappert. In einem am Freitag vom DWD veröffentlichten Video sprach der Meteorologe für die östlichen Landesteile „eine Vorabinformation vor schweren Gewittern“ aus. Außerdem könne es hier zu „Böen in Orkanstärke“ (Windstärke 12) kommen.

„Zwar sollten sich nur einzelne Gewitter mit dieser Intensität entwickeln - dort, wo diese jedoch auftreten, bietet sich dann ein hohes Unwetter- und Schadenspotenzial.“ In betroffenen Regionen muss mit „umstürzenden Bäumen oder umherfliegenden Gegenständen“ gerechnet werden. Keller und Unterführungen könnten volllaufen, warnt Schappert. „Hagelschäden sind durchaus denkbar.“

Ansonsten komme es ebenfalls zu weiteren Schauern und Gewittern, die vor allem im Norden lokal mit heftigem Starkregen auftreten könnten.

Wetter am Samstag: Starkregen und Gewitter möglich

Am Samstag zeigt sich der Himmel im Nordosten wechselnd bewölkt. Die Schauer klingen allmählich ab. Vom Nordwesten über die Mitte bis in den Südosten ist es laut DWD meist heiter bis wolkig und meist trocken.

Im Südwesten und an den Alpen ist es zunehmend stark bewölkt. Zum Abend können örtlich schauerartiger Regen und vereinzelte Gewitter auftreten. Dabei ist unwetterartiger Starkregen lokal nicht ausgeschlossen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 24 Grad.

Wetter am Sonntag: teils sonnig

Am Sonntag ist teils sonnig, im Tagesverlauf können einige Quellwolken auftreten. Den Prognosen zufolge bleibt es meistens trocken, lediglich im Bergland, vor allem aber an den Alpen kann im Tagesverlauf einzelne Schauer oder Gewitter geben. Die Temperaturen erreichen 19 bis 25 Grad.

Wetter am Montag: Gewitter möglich

Am Montag ist es lediglich im Norden teils stark bewölkt. An den Alpen sind wieder einzelne Schauer oder Gewitter möglich. Es wird sommerlich warm mit Höchstwerten zwischen 22 und 28 Grad, an den Küsten um 20 Grad.

Trend: Wetter soll sich ab Sonntag beruhigen

Spätestens ab Sonntag beruhige sich das Wetter deutlich. Hoch „Bie“ strecke vom Atlantik seine Fühler nach Mitteleuropa aus und sorge voraussichtlich bis Mitte nächster Woche für ruhiges Hochdruckwetter, erklärte der Schappert.

„Dabei kann sich die Luft bei meist nur wenigen Wolken und vielerorts sonnigen Verhältnissen hierzulande allmählich auf sommerliche Werte mit 25 bis 30 Grad erwärmen.“(dpa, Tsp.)