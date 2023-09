Trat auf Boden liegendem Mann auf den Kopf Englischer Polizist in Bradford fristlos entlassen

Weil er einem bereits zu Boden gerungenen Mann auf den Kopf trat, ist ein Polizist in England fristlos gekündigt worden. Die Entlassung war nach einer Überprüfung des Falls durch die unabhängige Polizeiaufsicht IOPC (Independent Office for Police Conduct) angeordnet worden, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte.

Der Vorfall hatte sich demnach im Dezember 2021 in Bradford nahe Leeds abgespielt. Der Beamte soll dem Mann bei dessen Festnahme mit der Sohle seines Stiefels den Kopf niedergedrückt haben, während dieser bereits am Boden lag und von zwei Beamten festgehalten wurde. Die Behörde befand das als schweres Fehlverhalten im Dienst.

Die zuständige Polizeibehörde West Yorkshire Police hatte auf eine Beschwerde des Festgenommenen hin zunächst nur ein Disziplinarverfahren mit einer maximalen Strafe von einer schriftlichen Verwarnung eingeleitet.

Das befand das IOPC als nicht ausreichend. Beamte seien dazu verpflichtet, nur so viel Gewalt wie unbedingt notwendig anzuwenden, hieß es in einer Mitteilung zu der Entscheidung. (dpa)