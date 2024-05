Mann wählt verängstigt den Notruf Vermeintliche Schlange sorgt in Wiesbaden für Polizeieinsatz

Eine vermeintliche Würgeschlange hat am Sonntag in Wiesbaden die Polizei auf den Plan gerufen. Ein Mann hatte am frühen Morgen auf einem Supermarktparkplatz verängstigt den Notruf gewählt, wie die Polizei mitteilte.

Eine etwa 150 Zentimeter lange Würgeschlange liege dort auf dem Boden und starre ihn in der Dämmerung mit großen Augen an - so soll es der 25-Jährige erzählt haben.

Den Polizisten bot sich zunächst dasselbe Bild, bis sie genauer hinschauten: Die vermeintliche Schlange entpuppte sich als Plüschtier. „Das große Würgetier konnte umgehend eingefangen und sicher verwahrt werden“, schrieb die Polizei in ihrer Mitteilung. Und fügte hinzu, die Bevölkerung sei zu keiner Zeit gefährdet gewesen. (dpa)