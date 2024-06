BBC-Journalist Michael Mosley Vermisster britischer Fernsehmoderator tot auf griechischer Insel gefunden

Ein seit Mittwoch in Griechenland als vermisst geltender bekannter britischer Fernsehmoderator ist tot aufgefunden worden. Die Leiche von Michael Mosley sei unweit einer felsigen Küste auf der Insel Symi entdeckt worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Die Ehefrau von Mosley hatte am Mittwochabend Alarm geschlagen. Der 67-Jährige sei auf der Ägäis-Insel zu einem Küstenspaziergang aufgebrochen und nicht zurückgekommen.

Entdeckt wurde seine Leiche nun von einem Team des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders ERT, das in der Nähe der Küste filmte. Auf den Aufnahmen habe der Kameramann auf einmal entdeckt, dass sich in der Nähe der Küste, „etwas Seltsames befand“, berichtete ERT-Journalist Aristides Miaoulis. Es habe sich um die Leiche von Mosley gehandelt, der unter anderem durch seine teilweise umstrittenen Ernährungsratschläge bekannt wurde.

Auch der Bürgermeister von Symi, Lefteris Papakalodoukas, bestätigte den Fund der Leiche. Er hatte nach dem Verschwinden von Mosley darauf verwiesen, dass die Region „als schwierig gilt, weil sie sehr felsig ist“. Zudem verwies er auf die „unerträgliche Hitze“ der vergangenen Tage. Griechenland leidet derzeit unter einer für diese Jahreszeit ungewöhnlichen Hitzewelle. Die Temperaturen stiegen so hoch wie nie zuvor in einer ersten Juni-Woche.

Mosley ist ein bekannter britischer Fernsehmoderator und Medizin-Journalist, der unter anderem mit Ernährungstipps von sich reden machte. Er trat regelmäßig in Sendungen auf und drehte mehrere Dokumentationen. (AFP)