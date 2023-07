Unwettergefahr durch heftige Regengüsse Meteorologen erwarten heute Gewitter und starke Wärmebelastung

An einem auch insgesamt heißen Wochenende erlebte Deutschland am Sonntag den bisher wärmsten Tag des Jahres. Nach vorläufigen Daten des Deutschen Wetterdienstes wurden am Sonntagnachmittag im baden-württembergischen Waghäusel-Kirrlach (Landkreis Karlsruhe) nach vorläufigen Daten 38,0 Grad Celsius gemessen.

Für Montag warnt der Deutsche Wetterdienst vor Gewittern und andauernder Hitze.

Aktuelle Wetterwarnungen für Montag Schwere Gewitter und Unwetter Im Osten und anfangs auch in der Mitte Im östlichen Bergland mit geringer Wahrscheinlichkeit noch Unwetter, vor allem durch heftigen Starkregen um 30 l/qm in kurzer Zeit und (schwere) Sturmböen Im Südosten und im äußersten Süden bis in die erste Nachthälfte hinein noch starke Gewitter mit Unwettergefahr, vor allem durch heftige Regengüsse

Hitze starke Wärmebelastung im Süden

Quelle: Deutscher Wetterdienst

Das Wetter in Berlin

Lokale Gewitter, Starkregen und zeitweise Sturmböen erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg zum Wochenstart. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte, startet der Tag am Vormittag wechselnd bewölkt.

Dabei treten zeit- und gebietsweise Schauer sowie lokale Gewitter auf, die rasch nach Osten abziehen. Am Nachmittag werden erneut einzelne Schauer und örtliche Gewitter erwartet, dabei kommt es vereinzelt zu Starkregen und stürmischen Böen.

Zum Abend lockert der Himmel auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 27 und 31 Grad.

In der Nacht zum Dienstag soll es gering bewölkt und regenfrei werden. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 13 und 16 Grad.

Am Dienstag wird es laut DWD heiter, vorübergehend ziehen Wolken auf. Es bleibt trocken – die Temperaturen steigen auf Werte zwischen 29 und 33 Grad.

Der Zusammenhang zwischen Klimawandel und Wetter Nicht jedes Gewitter und Extremwetterereignis lässt sich auf den Klimawandel zurückführen.

Unstrittig ist aber, dass die menschengemachte Klimakrise Starkregen, Hitze und Stürme fördert.

Der Zusammenhang zwischen Erwärmung und Regen: Je wärmer die Luft, desto mehr Wasserdampf wird aufgenommen.

Extremwetterereignisse nehmen seit Jahren zu; Klimaforscher erwarten, dass Häufigkeit und Intensität von Starkregenereignissen durch die Erwärmung weiter zunehmen werden.

In der Nacht zum Mittwoch wechselt die Bewölkung und von Südwesten kommt es gebietsweise zu Schauern oder Gewittern. Die Tiefstwerte liegen zwischen 17 und 20 Grad. (Tsp./dpa)